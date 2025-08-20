王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　嘆：偽媒體人是台灣悲哀

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，總統兼民進黨主席賴清德欽點前內政部長徐國勇接任黨秘書長，對於黨這項人事佈局，立委王世堅送上「有勇有謀、智勇雙全」8字讚許，但對於媒體人周玉蔻說這是「可以堵住王世堅的嘴」的巧妙安排，王世堅一時氣結，深呼吸後表示，已經被社會唾棄的偽媒體人還要出來興風作浪，不知恥近乎神勇，偽媒體人已經被社會大眾識破、唾棄，還能發言佔一個份量，這是另類台灣的悲哀。

對於媒體詢問徐國勇人事案，王世堅困惑，不是9月才上任嗎？他認為，倒不是以派系來看，而是看徐國勇是不是一位好人才？他跟徐是30年好朋友，8個字形容徐國勇，「有勇有謀、智勇雙全」，如果徐擔任民進黨秘書長，這不只是整個民進黨，也是整個國家「深慶得人」。

王世堅指出，對徐國勇本身而言，體力上負荷、收入上短減，確實對徐個人是損失，但徐國勇基於對黨、對國家深深熱愛，最後選擇承擔，這一點他非常樂觀看待，徐國勇來確實可以為黨、國家遇到的困境竭盡心力，可以帶來新的氣象。

至於是否會建議新秘書長23日罷免可以緩一緩？王世堅認為，「我有我的看法，但不能影響黨的決策，我對自己的看法有堅持」，徐國勇就任的時間會是大罷免結束後，到時候會有新的氣象，黨會有新的腳步跟策略，再次重新出發，這些都跟徐國勇先前政策作為截然無關。

至於這項人事被媒體人周玉蔻說是絕妙安排，「可以堵住王世堅的嘴」，這讓王世堅一時氣結，深呼吸後表示，已經被社會唾棄的偽媒體人還要出來興風作浪，不知恥近乎神勇，民主社會各種人都有，社會大眾會有集體智慧判斷，偽媒體人已經被社會大眾識破、唾棄，還能發言佔一個份量，這是另類台灣的悲哀。