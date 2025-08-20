稱抖音影響大罷免、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠則多次發文探討失敗原因。而曹興誠今（20日）表示，這次大罷免很少看到20幾歲的年輕人，這顯示現在年輕人受到抖音和小紅書的影響，抗共保台的意識薄弱，形成國安的隱憂。他質疑，自己不了解，民進黨完全執政超過八年，為什麼不禁止抖音和小紅書的傳播？中共對台灣威脅遠遠大於印度，印度禁了抖音，台灣卻遲遲不禁，原因值得大家探討。

曹興誠發文表示，一周沒發臉書，卻也沒閒著。上周六和6位台大電機系學弟談談現在情勢，共同的地方，是都關心台灣，都熱心投入了大罷免。

曹興誠表示，大罷免失利並沒有讓他們灰心喪志，反而他們都積極地在思考，如何有效地加強認知戰、宣傳戰，以對治中共舖天蓋地、無孔不入的統戰。

曹興誠指出，他們共同的憂慮，是這次大罷免很少看到20幾歲的年輕人，而參與者絕大多數是30到40歲的女性。這顯示現在年輕人受到抖音和小紅書的影響，抗共保台的意識薄弱，形成國安的隱憂。

曹興誠質疑，自己和他們都不了解，民進黨完全執政已經超過八年，為什麼不禁止抖音和小紅書的傳播？

曹興誠提到，大家看到，2020年6月29日，印度政府以「損害主權完整、國防、國家安全和公共秩序」等為由，正式且全面禁止TikTok及其他58–60款中國相關應用。

曹興誠指出，印度這項禁令涵蓋民用的個人設備，目的是阻止這些應用秘密傳送用户數據到境外服務處。 這一禁令自那時起便持續執行，TikTok再未恢復在印度的合法使用權限。

最後，曹興誠強調，中共對台灣的安全威脅遠遠大於印度，印度禁了抖音，台灣卻遲遲不禁，個中原因，值得大家研究、探討。

▼TikTok。（圖／路透）