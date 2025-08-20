幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

▲時任行政院長賴清德、時任內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，前內政部長徐國勇接任黨秘書長。而藍營媒體人樊啓明、黨公職則酸，徐國勇與時任行政院長蘇貞昌曾為警政人事不和，徐國勇操持黨務代表「綠委蘇巧慧選新北市長希望渺茫」。然而，事實上，兩人就此事早已和解，蘇更曾當面邀請徐參選新北市長，即便徐國勇離開公職擔任政論節目主持人，蘇巧慧也一直是固定來賓，從派系角度來看，英蘇已經結盟。

徐國勇過去在立委時代，與賴清德、卓榮泰被陳菊稱為 「薯條三兄弟」，感情好可見一斑。但英賴初選時，徐國勇並未隨同賴清德挑戰蔡英文，反而是繼續待在蘇貞昌內閣中擔任內政部長，為蔡英文效力，最後賴清德初選敗給蔡英文，賴徐兩人的昔日好感情，似乎也平淡了許多。不過，在726之後，賴清德急於找一個能夠信任、又有操盤能力的秘書長接下兵符，這次他找上了昔日的兄弟徐國勇，更是將輔選2026的大任交付給徐。

徐國勇目前已隸屬英系，這次擔任秘書長，也將英系的民調分析幕僚鄭俊昇帶回黨部擔任政策群的副秘書長。黨政高層推論，可以預期的是另外兩個副秘書長分別為掌管文宣蘇系的翁世豪、掌管組織湧言會的何博文將可望留任，中央黨部從「賴正湧聯盟獨大」回到「派系共力」的時代。

針對藍營這幾天在操作徐國勇當秘書長，過去蘇貞昌跟徐國勇因警政人事鬧翻，未來蘇巧慧參選新北市長會受到很大阻力一事，事實上，回顧當初的警政人事案，2020年3月，內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將當時的警政署長陳家欽函送法辦，蘇貞昌為此公開批評徐國勇，讓他「心頭很沉重」，還要徐國勇「不要來亂」。

不過，黨政高層透露，雙方當時就已經和解。後來，在2022年九合一選舉前，蘇貞昌更當面邀請徐國勇參選新北市長，不過，當時徐國勇表達，自己在調養身體婉拒；因此，後來在黨內協調後，才由林佳龍出戰新北市長。

而在徐國勇離開公職後，到民視主持政論節目，即便後來更換時段，蘇巧慧也都一直是固定來賓；蘇巧慧只要時間允許，節目單位有邀請，她都會上徐國勇的節目，徐與蘇系不合傳言已不攻自破。

該人士也透露，從派系角度來看，英蘇已經結盟。日前，有風聲指稱，蔡英文支持的新北市長人選不是蘇巧慧後，沒有多久，蔡英文就跟蘇貞昌一起去爬山，「意思還不夠明顯嗎？」