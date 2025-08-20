宣布徐國勇接任民進黨秘書長　賴清德讚：心目中第一人選

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（20日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中宣布，中央黨部新任秘書長，將由徐國勇接任，相信他的從政經歷非常完整，當過市議員、立委到內政部長，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，將是全方位的秘書長。賴也坦言，徐國勇是他心目中第一人選，本來也不確定徐會不會答應，畢竟他現在主持節目、過著幸福快樂的日子，但打電話邀請後，秘書長只說「戰士沒有選擇戰場的權利」。





▲總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

據轉述，賴清德表示，徐國勇也擔任過律師、行政院發言人和政論節目主持人，十分了解社會輿情脈動，未來他將能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的向黨內溝通，以及對社會宣傳。

賴清德指出，徐國勇從基層做起的經歷，懂得洞察社會民情，也非常清楚地方脈絡與生態，相信他未來更能夠帶領黨深耕基層，並與地方黨公職通力合作，發揮最好的力量。

賴清德呼籲，希望全體中央黨部同仁可以與徐國勇秘書長，秉持黨的精神，堅守黨的價值，一起為台灣民主、自由加油努力，讓國家更進步、社會更團結。

據轉述，中常會尾聲，賴清德請徐國勇講話。徐國勇坦言，當了這麼久黨員，沒有參加過黨務，這次非常感謝總統信任與徵召，義無反顧參與，身為黨員有對黨忠貞義務，20幾年前就在立法院跟主席共事，當時就感受到主席的正直，感謝信任，接下秘書長工作就是要帶領民進黨再往前走，台灣社會進步要靠民進黨推動，會在這位置上全力以赴。

至於上任時間，徐國勇會後召開媒體談話會時表示，正式就任時間是25日，這幾天還要處理一些自己的問題。