地方 地方焦點

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

▲台南市立沙崙國際高中今舉行啟用典禮，市長黃偉哲表示，沙崙國際高中將培養學生成為與國際接軌的人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立沙崙國際高中今舉行啟用典禮，市長黃偉哲表示，沙崙國際高中將培養學生成為與國際接軌的人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首創、涵蓋幼兒園至高中的K-12雙語公立學校「台南市立沙崙國際高中」20日正式啟用！台南市長黃偉哲親自主持典禮，他表示，這所學校的落成，象徵台南在國際教育上的重大里程碑，不僅呼應沙崙智慧綠能科學城的發展，更能培養學生成為與世界接軌的人才。

▲台南市立沙崙國際高中今舉行啟用典禮，市長黃偉哲表示，沙崙國際高中將培養學生成為與國際接軌的人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南市在推動科技與人才培育方面不遺餘力，沙崙國際高中的設立，正是結合行政院大南方新矽谷計畫的一環。中央與地方總計投入超過9.65億元，其中中央補助7億多元，打造符合綠能、智慧與永續理唸的鑽石級綠建築校園。他強調，不僅硬體設施一流，師資與課程設計也極具水準，將提供學子兼具科學素養與國際視野的教育環境。

▲台南市立沙崙國際高中今舉行啟用典禮，市長黃偉哲表示，沙崙國際高中將培養學生成為與國際接軌的人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝則表示，沙崙國際高中是台南市推動雙語K-12教育的示範基地，能滿足在地人口成長與國際人才子女的就學需求。校園規劃完整，從幼兒園、國小、國中到高中全面招生，將為台南建構宜居、移居的教育環境。他也認為，這是引領雙語課程與國際教育的重要里程碑。

▲台南市立沙崙國際高中今舉行啟用典禮，市長黃偉哲表示，沙崙國際高中將培養學生成為與國際接軌的人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長黃詞凰則分享，籌備過程面對期程緊迫、工程進度與學制整合等挑戰，但在市府與各界支持下順利完成。他說，學校以「雙語國際、科技創新、人文永續」為願景，將結合沙崙智慧綠能科學城資源，發展聯合國永續發展目標（SDGs）相關課程，提升學生的科學探究與科技應用能力，進一步培養具全球視野的未來人才。

▲台南市立沙崙國際高中今舉行啟用典禮，市長黃偉哲表示，沙崙國際高中將培養學生成為與國際接軌的人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

沙崙國際高中校舍由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所設計監造、升富營造有限公司承攬，導入智慧能源系統、雨水回收、太陽光電等設計，榮獲「2025國家卓越建設獎－最佳規劃設計類卓越獎」。教育局強調，校園不僅節能環保，更為師生提供舒適與幸福的學習場域。

▲台南市立沙崙國際高中今舉行啟用典禮，市長黃偉哲表示，沙崙國際高中將培養學生成為與國際接軌的人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日啟用典禮賓客雲集，包括教育部國教署副署長戴淑芬、立委王定宇、市議員郭鴻儀、陳皇宇等人到場，另有多位立委與議員服務處代表出席，共同見證這座「全台首座K-12雙語學校」的重要歷史時刻。

更多新聞
台南「4年沒餐廳摘星」　粉專霸氣喊1句！在地人笑洗版

台南「4年沒餐廳摘星」　粉專霸氣喊1句！在地人笑洗版

2025米其林名單出爐，台南連續4年無餐廳摘星；然而，美食之都的實力依舊不容忽視，共有30間店家獲必比登推介。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就霸氣表示，台南人從不管什麼名單的，而大票在地人也洗版直呼，「好吃的店，無需用星星襯托」、「還是那句老話，台南不需要米其林」。

台南六塊寮治水有解！陳亭妃爭取4大關鍵建設搶救水患

台南六塊寮治水有解！陳亭妃爭取4大關鍵建設搶救水患

台南推「古蹟達人召集令」票根換好禮、七夕走讀導覽加持考運

台南推「古蹟達人召集令」票根換好禮、七夕走讀導覽加持考運

台南市交通局雙管齊下舉辦廉政與資安講習強化守法意識

台南市交通局雙管齊下舉辦廉政與資安講習強化守法意識

台南安平凌晨驚傳女子墜海！緊急送醫搶救中

台南安平凌晨驚傳女子墜海！緊急送醫搶救中

