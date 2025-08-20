　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南六塊寮治水有解！　陳亭妃爭取4大關鍵建設搶救水患

▲立委陳亭妃徒步進入六塊寮災區，了解居民淹水受災情況，提出「4大關鍵建設」方案，獲經濟部長郭智輝允諾全力配合。（圖／記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃徒步進入六塊寮災區，了解居民淹水受災情況，提出「4大關鍵建設」方案，獲經濟部長郭智輝允諾全力配合。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風及726豪雨引發台南六塊寮嚴重水患，地方居民苦不堪言，立委陳亭妃第一時間涉水徒步勘查災區，並先後邀集市長黃偉哲、水利局與水利署到場會勘，擬定治水「4大關鍵建設」，預估總經費超過10億元，如今隨著《災後復原重建特別條例》三讀通過，經濟部長郭智輝也正式承諾，將全力配合並要求水利署提供經費協助。

陳亭妃指出，這4項建設分別是：六塊寮排水上游分流規劃：降低上游排水壓力；新順橋改建及路段側溝工程：保留抽水平台，解決三塊厝舊部落長期抽水需求；重畫區滯洪池加大：提升滯洪容量，減輕瞬間積淹水；六塊寮排水下游新設抽水站：加速排水效率，避免淹水回堵。她強調，這些方案都是針對六塊寮上、中、下游的突破點，若能逐步落實，將讓當地治水體系更加完整。

台南市水利局則回應，目前已著手相關規劃，將在中央公告特別條例執行辦法後，立即提報復建工程，盼與中央密切合作，爭取最快落實。

經濟部長郭智輝則在會議上允諾，將責成水利署全面協助所需經費。他也強調，治水建設攸關民生，會積極支持地方需求。

陳亭妃表示，很欣慰中央與地方展現高度共識，若這4大建設順利推進，將有助於根治六塊寮長期水患，讓居民免於每逢颱風、豪雨就提心吊膽的惡夢，並讓既有的排水整治工程發揮更大效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

孩子關心公共事務　台東學童拜訪縣長暢談家鄉大小事

台南六塊寮治水有解！　陳亭妃爭取4大關鍵建設搶救水患

台南推「古蹟達人召集令」　票根換好禮、七夕走讀導覽加持考運

女豐年祭結束返家途中休息「車鑰匙反鎖」　枋寮警破窗解圍

從工地走到國際舞台！劉宇恩苦練3年　盼在亞洲技能競賽為國爭光

台南市交通局雙管齊下　舉辦廉政與資安講習強化守法意識

手機沒電難導航！日本騎士深夜迷路　屏東暖警緊急救援

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

孩子關心公共事務　台東學童拜訪縣長暢談家鄉大小事

台南六塊寮治水有解！　陳亭妃爭取4大關鍵建設搶救水患

台南推「古蹟達人召集令」　票根換好禮、七夕走讀導覽加持考運

女豐年祭結束返家途中休息「車鑰匙反鎖」　枋寮警破窗解圍

從工地走到國際舞台！劉宇恩苦練3年　盼在亞洲技能競賽為國爭光

台南市交通局雙管齊下　舉辦廉政與資安講習強化守法意識

手機沒電難導航！日本騎士深夜迷路　屏東暖警緊急救援

台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

有蜜柑狗、水滴寶「石岡熱氣球嘉年華」3天升空　免費接駁懶人包

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

地方熱門新聞

女騎士牽車兩度暴衝　路人急喊快熄火

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

丹娜絲災後復原量大台南防救災加班費全數核給

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　分署長親臨勗勉

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

北港朝天宮孝心獎第十屆首度於南投頒獎

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

模擬化學災變　防水防塵機器犬出動超吸睛

移民署桃園站邀新住民手作家鄉味

桃園&嘉義兒少代表跨縣市交流　期對話成長

從工地走到國際舞台！劉宇恩苦練3年盼在亞洲技能競賽為國爭光

南消鹽水分隊蕭廷翰拿下消防設備師＋消防警察三等特考雙榜

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

更多熱門

相關新聞

台南推「古蹟達人召集令」票根換好禮、七夕走讀導覽加持考運

台南推「古蹟達人召集令」票根換好禮、七夕走讀導覽加持考運

暑假進入尾聲，想為假期留下美好收心回憶嗎？台南市文化局推出「古蹟達人召集令」活動，20日起至8月31日止，只要購買赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城與台南孔子廟等五大指定古蹟的實體門票，集滿3張不同景點票根，就能兌換精美小禮，還能參加抽獎，把市值數百至上千元的「古蹟限定好禮」帶回家。

台南市交通局雙管齊下舉辦廉政與資安講習強化守法意識

台南市交通局雙管齊下舉辦廉政與資安講習強化守法意識

台南安平凌晨驚傳女子墜海！緊急送醫搶救中

台南安平凌晨驚傳女子墜海！緊急送醫搶救中

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

台南左鎮1女巡田　遇暴雨受困

台南左鎮1女巡田　遇暴雨受困

關鍵字：

台南六塊寮治水有解陳亭妃搶救水患

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面