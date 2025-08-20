台南六塊寮治水有解！　陳亭妃爭取4大關鍵建設搶救水患

▲立委陳亭妃徒步進入六塊寮災區，了解居民淹水受災情況，提出「4大關鍵建設」方案，獲經濟部長郭智輝允諾全力配合。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風及726豪雨引發台南六塊寮嚴重水患，地方居民苦不堪言，立委陳亭妃第一時間涉水徒步勘查災區，並先後邀集市長黃偉哲、水利局與水利署到場會勘，擬定治水「4大關鍵建設」，預估總經費超過10億元，如今隨著《災後復原重建特別條例》三讀通過，經濟部長郭智輝也正式承諾，將全力配合並要求水利署提供經費協助。

陳亭妃指出，這4項建設分別是：六塊寮排水上游分流規劃：降低上游排水壓力；新順橋改建及路段側溝工程：保留抽水平台，解決三塊厝舊部落長期抽水需求；重畫區滯洪池加大：提升滯洪容量，減輕瞬間積淹水；六塊寮排水下游新設抽水站：加速排水效率，避免淹水回堵。她強調，這些方案都是針對六塊寮上、中、下游的突破點，若能逐步落實，將讓當地治水體系更加完整。

台南市水利局則回應，目前已著手相關規劃，將在中央公告特別條例執行辦法後，立即提報復建工程，盼與中央密切合作，爭取最快落實。

經濟部長郭智輝則在會議上允諾，將責成水利署全面協助所需經費。他也強調，治水建設攸關民生，會積極支持地方需求。

陳亭妃表示，很欣慰中央與地方展現高度共識，若這4大建設順利推進，將有助於根治六塊寮長期水患，讓居民免於每逢颱風、豪雨就提心吊膽的惡夢，並讓既有的排水整治工程發揮更大效益。