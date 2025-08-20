台南推「古蹟達人召集令」　票根換好禮、七夕走讀導覽加持考運

▲古蹟園區販售部推出「巷仔Niau」限定商品，包括零錢包、刺繡布章與紅線手鍊，兼具文創與浪漫意涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假進入尾聲，想為假期留下美好收心回憶嗎？台南市文化局推出「古蹟達人召集令」活動，20日起至8月31日止，只要購買赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城與台南孔子廟等五大指定古蹟的實體門票，集滿3張不同景點票根，就能兌換精美小禮，還能參加抽獎，把市值數百至上千元的「古蹟限定好禮」帶回家。

文化局表示，這次活動不僅讓旅人穿梭在台南經典古蹟園區，更首次限量推出「巷仔Niau」紀念門票，將歷史的厚度化作一張張可收藏的文化符號，讓旅途更具紀念價值。

配合農曆七夕「魁星爺誕辰」，文化局特別規劃「追星小旅行：跟著魁星散步祈福」走讀導覽，將於8月29日至31日連續三天登場，共四梯次、每梯次限額30人，總計120名。導覽結合祈福儀式與文化故事，帶領參與者走訪赤嵌樓及周邊廟宇，不僅能認識在地文化脈絡，還能祈求考運加持、功名順遂。目前尚有名額，歡迎踴躍報名（https://www.accupass.com/event/2506081131051852411489）。

此外，古蹟園區販售部也同步推出台南限定文創商品。8月20日起配合七夕上架「巷仔Niau」系列新品，包括象徵「找到正緣」的正圓零錢包、刺繡布章「紅線款」、「睡覺款」，以及由台南女孩手工編織的紅線手鍊，把浪漫心意化作隨身飾品，為古蹟之旅添增溫度與祝福。

文化局強調，期待透過活動與周邊設計，讓古蹟不只是旅遊景點，而是生活裡的文化坐標。誠摯邀請親子家庭、旅人及歷史愛好者趁著夏末一起走進歷史場域，收穫祈福與美好記憶。