台南市交通局雙管齊下　舉辦廉政與資安講習強化守法意識

▲台南市交通局舉辦廉政法紀宣導講習，邀請檢察官解析相關案例，提醒同仁防範風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通局為強化同仁廉潔守法與資安意識，近日分別舉辦「廉政法紀宣導講習」及「停車場經營業個資保護與資訊安全宣導」兩場課程，藉由專業講師的經驗分享，深化同仁與委外業者的法紀認知與資安防護觀念，期能型塑廉政文化，並確保市政推動過程安全無虞。

交通局政風室特別邀請台灣台南地方檢察署廖羽羚檢察官，以深入淺出的方式解析民、刑事訴訟程序概念，並針對提供帳戶、門號協助詐欺案例與收費員業務風險，進行法律觀念說明，提醒同仁應機先防杜、建立廉潔共識。廖檢察官並以司法實務經驗回應同仁提問，協助解決疑慮，期使同仁在正確法紀與法律保障下安心執行市政。

▲交通局舉辦資訊安全宣導課程，停車場業者參與學習資安防護與防詐觀念。

另一方面，交通局亦於大台南智慧交通中心舉辦資安講習，邀請法務部調查局台南市調查處資安科曾宇調查官授課，說明資安防護基本概念、網路釣魚與社交工程詐騙案例，以及虛擬貨幣相關犯罪手法。曾調查官提醒業者提高警覺，尤其要防範假冒公務員與政府單位的詐騙手法，並落實資訊安全措施，以達成保障個資與服務民眾的雙重目標。