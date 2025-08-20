台南「4年沒餐廳摘星」　粉專霸氣喊1句！在地人笑洗版

▲台南國華街內有許多知名台南美食。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2025米其林名單出爐，台南連續4年無餐廳摘星；然而，美食之都的實力依舊不容忽視，共有30間店家獲必比登推介。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就霸氣表示，台南人從不管什麼名單的，而大票在地人也洗版直呼，「好吃的店，無需用星星襯托」、「還是那句老話，台南不需要米其林」。

「台南式 Tainan Style」今發文指出，2025米其林名單公布，台南已連續4年無餐廳摘星，不過仍有30間店家獲得必比登推介，顯示台南還是以小吃為強項，「名單公布歸公布，台南人從來就沒在岔曉（管）什麼米其林或別人的名單的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專也提到，「據我所知，台南其實也有一些比較精緻的餐廳，很努力地在爭取米其林這一塊，雖然仍有一段距離，但未來應該會有機會。雖說米其林評比只是一個指標，有沒有得到也不見得真的能夠代表什麼，但期待不久的將來，台南除了小吃讓人稱羨外，也有更多精緻餐飲可以提供消費者選擇，相互良性競爭，讓餐飲環境更加提升。」

對此，大票網友留言表示，「永康區掛蛋，你就知道都是去觀光區吃而已，當然這名單是給旅遊客推薦！這樣就很合理了」、「不要報，才不會有排隊人潮」、「還好沒有上，不然排隊還得了」、「不要上榜拜託」、「沒關係，台南人不在意自己喜歡的店有沒有米其林」、「台南人不在乎米其林」、「真的都不要中耶，太多觀光客」。

►10月有3個連假！請3天「爽休9天」 上班族嗨爆：出國自駕遊囉

►LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

►颱風後「第一批復活葉菜」是它！ 婆媽嗨翻：早上買3把50