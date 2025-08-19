　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普造船合作觸怒北京！中國官媒「威脅日韓」：恐淪解放軍箭靶

▲▼南韓在與美國進行關稅談判時，推出「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫，盼以重振美國造船業吸引川普。（圖／達志影像）

▲南韓在與美國進行關稅談判時，推出「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫，盼以重振美國造船業吸引川普。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普推動「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫，並積極尋求與日本及南韓合作，企圖強化美國造船產能。不過此舉引發中國強烈反彈，中國官媒直言，若南韓造船業參與該合作且打造的船隻最終被美軍使用於亞太地區的軍事行動，恐讓日韓陷入嚴峻的軍事風險，甚至可能成為解放軍攻擊目標。

根據韓媒《中央日報》，中國官媒《環球時報》18日以「美國嘗試強化造船業，對日韓未必有利」為題評論，直指華府正利用盟友南韓與日本作為世界第二、第三大造船國的專業技術與資源，來重振自身造船產業。該報認為，這種合作方式並不符合日韓國家利益，反而存在高度風險。

報導還特別關注，美國民主黨籍參議員金安迪（Andy Kim）與達克沃斯（Tammy Duckworth）訪韓期間受南韓總統李在明接見，並參觀南韓造船企業的行程，指出美方正積極推動在美國境內建立合資企業，以及引入南韓資本投資造船廠。

▲▼中國官媒撰文威脅，表示日韓協助美國重振造船業並無任何益處。（圖／翻攝自環球時報官網）

▲中國官媒撰文威脅，表示日韓協助美國重振造船業並無任何益處。（圖／翻攝自環球時報官網）

《環球時報》進一步指出，華府的戰略意圖並不單純於經濟層面，而是想藉由將南韓與日本的專業納入美國防務產業體系，進而強化其在亞太的軍事影響力。該報甚至暗示，若未來印有南韓或日本企業標誌的船艦，被美軍用於針對第三國的作戰行動，日韓兩國都將陷入被動，面臨遭到中國軍事反制的風險。

儘管評論未明確點名，但《環球時報》以「亞太地區」為假設戰場，顯然意有所指。

除軍事風險外，中國官媒也從經濟角度提出質疑。評論稱，南韓與日本若投入更多技術與資金來協助美國，可能導致產能與人才外流，進而削弱本國造船業競爭力。文章批評，美韓造船合作並非穩健策略，而是「高風險的賭注」，甚至可能讓南韓在全球供應鏈調整過程中，因過度依賴美國而喪失自主性。

▲▼除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

▲除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

據悉，《環球時報》早在7月30日便曾撰文批評，南韓針對美方提出的「造船合作方案」是以關稅減免交換技術與資金的「高風險交易」。報導當時警告，美國造船業正面臨供應鏈不完整、缺乏熟練勞工等結構性問題，南韓若深度捲入，恐怕只會讓自身利益受損。

除了《環球時報》，另一間中國官媒《中國日報》也刊出社論，強調南韓若參與美國所主導的重組供應鏈，將破壞中韓長期的經濟合作關係，並呼籲南韓李在明政府應保持「戰略自主性」，而不是被美國牽著走。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

不滿他對川普「說教」？　義大利總理「狂翻白眼」又搶鏡

波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！載280人急轉降　驚魂畫面曝

不煮飯「很難學會當新娘」　日警署長被認定性騷擾請辭

川普造船合作觸怒北京！中國官媒「威脅日韓」：恐淪解放軍箭靶

熊襲事件「逆轉殺人案」！日93歲老翁倒臥血泊慘死　驗屍證實兇殺

「胸口插刀」陳屍車內！　日本公園停車場驚見神秘男屍

輝達正在為中國「研發新AI晶片」　路透：效能勝過H20

靠Google翻譯交往1個月　美國女閃婚土耳其保全：最正確的冒險

美歐動起來！合作提供烏克蘭安全保障　無上限提升烏軍軍力

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

不滿他對川普「說教」？　義大利總理「狂翻白眼」又搶鏡

波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！載280人急轉降　驚魂畫面曝

不煮飯「很難學會當新娘」　日警署長被認定性騷擾請辭

川普造船合作觸怒北京！中國官媒「威脅日韓」：恐淪解放軍箭靶

熊襲事件「逆轉殺人案」！日93歲老翁倒臥血泊慘死　驗屍證實兇殺

「胸口插刀」陳屍車內！　日本公園停車場驚見神秘男屍

輝達正在為中國「研發新AI晶片」　路透：效能勝過H20

靠Google翻譯交往1個月　美國女閃婚土耳其保全：最正確的冒險

美歐動起來！合作提供烏克蘭安全保障　無上限提升烏軍軍力

宏達電連拉3 根停　今並列26檔注意股

蘋果iPhone 17系列進入量產　富士康鄭州廠重金急招工

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

【黃國昌脫了！】玩水大秀六塊肌　小草讚：50歲有這身材太離譜

國際熱門新聞

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

全球首例！42歲男靠1技術「治癒糖尿病」

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

吸引台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

2日男菲律賓街頭遭槍殺！兇嫌竟是導遊

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

南韓鐵路重大交通事故！列車衝撞2工人慘死

更多熱門

相關新聞

熊襲事件逆轉！日9旬翁倒血泊亡　竟是兇殺

熊襲事件逆轉！日9旬翁倒血泊亡　竟是兇殺

日本秋田縣大仙市18日發生一起震驚社區的命案，一名93歲老翁在自家被發現倒臥在血泊中，當場身亡。警方起初研判，應該是遭到野生熊隻闖入攻擊，然而將遺體送驗後，驗屍結果卻出現驚人反轉，證實死者身上的傷勢是遭利刃攻擊導致，因此緊急將此案轉調為殺人案件展開調查。

胸口插刀陳屍車內！日公園驚現「神秘男屍」

胸口插刀陳屍車內！日公園驚現「神秘男屍」

美歐動起來！聯手提供烏克蘭安全保障

美歐動起來！聯手提供烏克蘭安全保障

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

糗！美40歲男貪玩「頭腳交疊」卡溜滑梯

糗！美40歲男貪玩「頭腳交疊」卡溜滑梯

關鍵字：

日韓要聞北美要聞川普關稅造船業南韓日本李在明

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面