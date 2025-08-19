　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

▲▼美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

▲川普與普丁15日在阿拉斯加會晤。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普19日接受福斯新聞「晨間好友」節目專訪時表示，他希望俄羅斯總統普丁能推動結束烏克蘭戰爭，但坦言普丁可能根本無意達成和平協議，恐讓自己陷入「棘手處境」。川普預測，未來幾週普丁的態度將更明朗，但若談判破局，他將對俄羅斯及購買其石油的國家祭出更嚴厲制裁。

根據路透社報導，川普強調，美國絕不會派兵進入烏克蘭，也未透露他曾承諾為基輔提供的戰後安全保障細節。他說：「我覺得談成和平協議應該不難，大家都累了，普丁應該也厭倦了戰爭，但事情總有變數。」他補充，普丁的真正意圖很快會顯現，「他可能完全不想談判。」

週一，川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及德國、法國、英國等盟友領袖舉行峰會，承諾提供安全保障，試圖終結這場歐洲80年來最致命的衝突。澤倫斯基稱會談是「重大進展」，為未來與普丁和川普的三方會談鋪路。他與川普的融洽互動，也一掃今年2月在白宮橢圓形辦公室的尷尬氣氛。

然而，和平之路仍充滿不確定性。俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，衝突已造成超過百萬人傷亡。澤倫斯基可能需做出重大妥協，才能終結戰爭。前英國駐基輔與莫斯科國防武官對路透社表示：「白宮會談沒破局，川普沒要求烏克蘭投降，也沒切斷援助，氣氛正面，大西洋兩岸聯盟關係穩固。」但他也指出，美國的安全保障計畫細節仍不明，令人憂心。

就在會談帶來短暫希望之際，俄羅斯對烏克蘭的攻擊未見減弱。烏克蘭空軍表示，俄軍18日晚發動270架無人機與10枚導彈空襲，是本月最大規模攻擊。位於波爾塔瓦地區的烏克蘭唯一煉油廠遭俄軍鎖定，引發嚴重火災。63歲的基輔居民無奈說：「現在還看不到和平的希望， 普丁 不是會妥協的人。我們失去太多人，真的很痛心。」

俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫表示，莫斯科不排斥討論和平，但領袖會晤需「極為謹慎準備」。普丁更警告，俄羅斯不會容忍北約軍隊進駐烏克蘭，並堅持要求控制更多領土，包括未被俄軍佔領的地區。

川普在日前於阿拉斯加與普丁會談後，放棄要求俄羅斯在和平談判前停火的立場，且未明確說明美國安全保障的具體形式。皇家聯合服務研究所國際安全主任尼爾·梅爾文分析，俄羅斯可能試圖拖延戰爭，透過冗長談判化解美國壓力。他說：「烏克蘭、歐洲盟友與俄羅斯都在小心應對川普，避免被視為和平的絆腳石。」他批評，川普的安全保障承諾「太籠統，難以當真」。

週二，烏克蘭盟友以「意願聯盟」形式商討後續計畫， 北約國防部長也針對安全保障議題展開討論，但細節尚未公開。分析人士認為，普丁的態度將是和平進程的關鍵，若他拒絕妥協，烏克蘭戰爭恐難在短期內落幕。

 

滿18歲就開OnlyFans　女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才
罕見！熱水器堆滿1物　住戶一開竟燒起來
台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三
台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了
屈中恆遭當眾批「劣跡藝人」　李興文聲援：當你堅強後盾

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

外交烏克蘭普丁川普安全

