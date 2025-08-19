菜、肉價狂漲！基隆遠東賴家水煎包休到9／4　老闆：要去種菜養豬

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

近期中南部受到颱風、豪雨影響，蔬菜價格持續飆漲，基隆許多小吃店也受到菜價高漲衝擊選擇休息，孝三路賴家遠東水煎包從18日起至9月3日店休，店家說貼公告說「菜價、肉價貴森森，老闆與老闆娘要去南部種菜養豬，9/4開店」。

▲孝三路賴家遠東水煎包從18日起至9月3日店休。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

受到颱風、豪雨影響，基隆人氣小吃周家蔥油餅自8/13休息至8/20，開店超過23年的鍋貼大王也在鐵門上貼出「暫時休息」公告，孝三路賴家遠東水煎包8月1日時就在臉書發文公告，宣布從18日起至9/3店休，店門口的公告還開玩笑說「菜價、肉價貴森森，老闆與老闆娘要去南部種菜養豬，9/4開店」。

▲基隆「排隊水煎包」漲價。（圖／翻攝遠東賴家水煎包臉書）

賴老闆表示，原本就是預定八月中到九月初要回去，菜價真的有點起伏，材料部份高麗菜、蔥、豬肉都有漲價，全部的物價都貴，只是現在最近剛好颱風、水災，所以說菜真的是蠻貴的，貴的有點誇張，原本就預期這時候要休，剛好又遇到風災，就出國去越南走走這樣子，可能大概去一個禮拜 。

另因7月初以來颱風、西南氣流接連影響，造成蔬果產地供應不穩，價格持續偏高，嘉義縣布袋街區觀光發展協會理事長游志豪也表示，香菜1公斤1280元，蔥1捆3公斤1200元創歷史新紀錄。