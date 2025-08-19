　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

▲▼民進黨立委陳亭妃質詢行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲民進黨立委陳亭妃拜託立法院長韓國瑜趕快召集朝野協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳亭妃今（19日）質詢時多次拜託立法院長韓國瑜趕緊召集朝野協商，讓政院追加預算及《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案趕緊通過，「院長，拜託你，我們的希望在你身上」，而行政院長卓榮泰也向韓國瑜鞠躬，「我們共同謝謝韓院長」。韓國瑜則幽默回應，「我覺得我越來越重要了」。

行政院長卓榮泰今日赴立院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。民進黨立委陳亭妃質詢時關心地方政府一般性補助款及《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案進度，並提及台南災況，強調在極端氣候中，治水非常重要，現在政院就是在做補救，追加預算要把636億地方補助款補回來，就看在野態度，「你們打真球還假球？」說認為各縣市補助款不能刪，把政院罵臭頭，政院要追加回來，「現在就看你們態度」，如果今天大家認為很重要，她全力支持。

卓榮泰回應，他也希望大院全力支持追加預算，就不會讓地方發生這樣的困窘。陳亭妃則認為，根本不用審，請韓院長朝野協商，趕快開會討論協商處理有什麼問題？卓榮泰也說，韓院長召開幾次朝野協商，效率跟內容都非常好，「我們認為這是良好的互動模式」。陳亭妃贊同地說，這次追加預算也能比照辦理，這真的是及時雨，若再拖下去，可能救不了，拜託兩位院長，拜託韓院長盡快召開朝野協商，若認為一般補助款很重要，拜託大家屏棄成見，為了國家好趕快通過，這才是台灣人民之福。

針對包含普發1萬元的特別條例修正草案進度，陳亭妃說，修正部分有強化電力系統，「這一定要」。卓榮泰也贊同表示，台電毀損太多，超越原來電纜韌性工作範圍。陳亭妃強調，拜託所有在野黨朋友，如果沒看到災區，去災區看一下，如果沒有從韌性再加強、給台電力量，它無法加強韌性。

陳亭妃也拜託韓院長，「這都要拜託你，不要再有政治考量，就是趕快通過」，如果韓院長趕快召集朝野協商、趕快定案，人民就越快能領到這1萬元。這有爭議嗎？哪裡有爭議？「是電力有爭議嗎？拜託，來我們災區看一下，倒了2千多支電桿，你看了一定不可能擋預算」。因此，無論是追加預算還是特別條例修正都沒有爭議，韓院長召集朝野協商，用最快速度通過後，讓人民有感才是最重要的，不要政治口水鬥爭，對人民一點幫助都沒有。

卓榮泰也鞠躬表示，「我們共同謝謝韓院長」。而陳亭妃也往主席台看，誠懇地拜託韓國瑜，「院長，拜託你，我們的希望在你身上，請你召集朝野協商」，一般補助、韌性特別條例修正草案趕快協商趕快通過，就可以讓所有台灣人民感受到政府的力量。韓國瑜則幽默表示，「我覺得我越來越重要了，謝謝」。陳亭妃說，「院長本來就很重要，拜託召開朝野協商。」

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

