楊瓊瓔轟政院刪地方救命錢　卓榮泰反嗆：委員有體會政院痛苦嗎？

▲行政院長卓榮泰（左）、行政院主計總處主計長陳淑姿（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔今（19日）質詢時提到中央刪減地方一般性補助款，這些錢是中低收入戶補助、育兒津貼、就學補助、道路橋樑等基礎設施，「這些都是救命錢耶院長！」中央有聽到地方的痛苦嗎？行政院長卓榮泰則回擊，「中央的痛苦呢？行政院的痛苦，委員有體會到嗎？你有體會到行政院的痛苦嗎？」卓榮泰也向楊瓊瓔說，「委員您是國會議員，國防、外交、教育被大院刪除多少，影響中央執政，您在乎一點點嗎？」

行政院長卓榮泰今日赴立院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。楊瓊瓔質詢時提到，行政院5月突發性公文要刪除地方補助，事先有跟立法院、地方政府溝通？卓榮泰回應，主計總處、主計長應該都有跟地方政府主計人員談過此事，應該都知道要刪減，之前有討論過各種方式、推估。主計長陳淑姿也補充說明，在8月核定一般性補助款時就告知，如果立法院有刪減，就要搭配刪減。

楊瓊瓔諷刺，「哇！這更偉大了！可以如此嗎？」不要說藍營首長都不知情，連綠營首長、立委都是被動告知，定調你沒有政通人和。為什麼事後開槍，要地方政府舉債，還要說砍地方政府說是輪迴？

卓榮泰說，源頭就是行政院預算被大院刪減那麼多後，源頭沒有了，水如何下去？凡事要政通人和，大家要求的是中央跟地方，要有可以辦事的預算，如果預算被刪除了，怎麼酌補地方？

楊瓊瓔則曬出數據舉例，台中被刪了32億，這些錢是中低收入戶補助、育兒津貼、就學補助、道路橋樑等基礎設施，「這些都是救命錢耶院長！」如果你願意犧牲孩子、身障者、長輩權益，達到政治算計，那這有道理嗎？卓榮泰反駁，若台中市政府真的這麼做，那是台中市政府自己的選擇。楊瓊瓔再批，台中市政府不會犧牲這些人的權益。「你再怎麼砍也不能違法！」卓榮泰則說，立法院要求行政院自行調整，就做這樣的調整。

楊瓊瓔又拿出「總統府華總一經字第11400026191號公告」說，明文規定直轄市及縣市府一般性補助款內容2501億1279萬元照列，「院長，照列是什麼意思？照列應該不用再解釋了吧？」預算經過立法院審議後，總統府公布即成為法定預算，有法律效力不得違法，連這樣都敢砍，不是違法什麼是違法？

卓榮泰回擊，行政院編列預算也請立法院依法審議預算，當立法院在審議預算違背整個精神跟原則，行政院已經沒有預算對地方政府做任何酌情補助，這是情非得已，不得以的解決。

楊瓊瓔還說，根據財劃法修正版，對地方政府一般性補助款不得少於修正前一年度的預算編列數，這樣砍又違反該法。卓榮泰澄清，那是明年度預算編列原則。通案要刪減939億，但只能刪300多億，因此政院自行調整。楊瓊瓔則不斷重申，總統府公布「照列」，事前沒有溝通，事後又開嗆地方人民，有這麼糟蹋、嗆人民的政府？人民都是雪亮的，不會沉默，法定預算刪減不是鬥爭工具，要循嚴格法定程序。怎麼可能想要刪想要調就調？

「不是我想要調就調，是行政院的錢被你們刪掉了，行政院不得不這麼做而已」，卓榮泰反擊，如果政院提出878億全數回復，包含636億地方補助，當然就會全數如期回復給地方，中央不會對地方補助做任何苛扣。

楊瓊瓔又說，你有聽到地方的痛苦嗎？卓揆回應，「中央的痛苦呢？行政院的痛苦，委員有體會到嗎？你有體會到行政院的痛苦嗎？」卓榮泰也向楊瓊瓔說，「委員您是國會議員，國防、外交、教育被大院刪除多少，影響中央執政，您在乎一點點嗎？」楊瓊瓔則跳針回應，一般性補助款照總統府公布是照列，一毛錢都沒有刪。