卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨：學面對關稅「安心睡」？

▲蔣萬安薦童子賢組閣遭卓榮泰冷回「慢慢學習」。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨晚喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，不要著急慢慢學習。國民黨今（19日）對此諷刺，要全民跟卓榮泰一起學習面對關稅來襲，叫大家「安心睡」？

面對蔣萬安拋出賴清德應找童子賢組閣，卓榮泰上午於立法院受訪回應，他日前說過要調整四個方向，一是中央政府財政、收支的結構；二是重大施政的優先順序；三是行政、立法兩院互動關係；四是重要內閣人事，這就是行政院現在在做檢討的部份。卓榮泰並酸，至於首都市長最近的言行，經常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習。」

國民黨指出，卓內閣施政滿意度僅26％，還要教別人學習？根據《台灣民意基金會》與《TVBS》近日民調顯示，僅33.3％的民眾表示信任總統賴清德，而卓榮泰的施政滿意度更只有26％，卓榮泰作為行政院長可說是擺爛界的王者，正事不做還配合罷免，賴清德與卓內閣的爛已是全民共識，不檢討也罷，竟還反酸北市府用人爭議，有夠可恥。

國民黨進一步諷刺，卓榮泰說要慢慢學習，難道是要全民一起學習面對關稅來襲，叫大家「安心睡」？學習面對關稅談判，讓全民「開盲盒」？學習普發1萬元，一下稱掏空國庫、一下又喊儘速通過？學習創下歷史紀錄，刪減地方補助款636億元？學習風災過了24天，才成立復原前進指揮所？

國民黨批評，這樣的「學習」，只會讓台灣人民繼續付出慘痛代價。台灣沒有時間給賴清德與卓榮泰慢慢學習，更沒有本錢容許他們慢慢惡搞。