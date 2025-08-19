卓榮泰嗆蔣萬安「言行脫離市政」　藍反酸：先想怎麼脫離郭智輝

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨建議總統賴清德找和碩董事長童子賢組閣，府院今（19日）要蔣把自己的市政工作做好，行政院長卓榮泰說「請他（蔣）不要著急，慢慢學習」。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安對此諷刺，真正脫離人民、脫離民生的是民進黨，卓榮泰與其攻擊蔣萬安，不如先想辦法「脫離郭智輝」吧！

陳冠安表示，卓榮泰說蔣萬安最近言行經常脫離市政，這一年半來，民進黨眼中只有政治算計，心中只有大罷免，把法案會期變成罷免會期，把國會殿堂變成政黨鬥爭的舞台。

陳冠安提及，回顧這段時間，立法院院會上是誰在揮舞罷免標語？是誰拿著宣傳道具在發言席高喊罷免口號？不是別人，正是民進黨立委。畜產會董事長不上班整天搞罷免，衛福部次長呼應青鳥八炯要剿匪。這些都是民進黨的庸碌高官。

陳冠安說，當人民期待法案能解決高物價、低薪資、房價飆漲與詐騙橫行時，執政黨卻把精力耗在分裂社會、打擊在野。這才是真正的「脫離國政」，更是徹底脫離人民生活。然後當風災重創、災民受苦，王義川還在那邊喊大罷免大成功最重要，甚至院會投票翹班跑去罷免車掃。

陳冠安指出，民進黨若還有一點自省，就該收起這種鬥爭心態，回到民生，回到人民真正關心的經濟與生活議題。即使726大罷免大失敗，賴清德還是選擇繼續開失智列車，號令全黨繼續拚823。這樣的政府，到底有什麼臉面批評別人？奉勸卓榮泰與其攻擊蔣萬安，不如先想辦法「脫離郭智輝」吧！