國際

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 烏克蘭狙擊手在4公里外一槍擊斃2人。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭一名狙擊手據報於14日創下史上最遠狙擊紀錄，在2.5英里（約4000公尺）距離外運用人工智慧（AI）及無人機技術輔助，僅用一發子彈擊斃兩名俄軍士兵。

《基輔郵報》報導，這起狙擊行動發生在波克羅夫斯克（Pokrovsk）防線，由烏克蘭地面部隊「幽靈」（Ghost）狙擊小隊執行。軍事記者布圖索夫（Yuri Butuso）指出，「這次破紀錄射擊運用人工智慧在無人飛行器複合體的指導下，使用14.5毫米短吻鱷狙擊步槍完成」，子彈穿過玻璃窗後精準命中目標，過程被鏡頭完整記錄。

此次狙擊距離達到2.5英里（約13200英尺），打破烏克蘭58歲狙擊手科瓦爾斯基（Viacheslav Kovalskyi）2023年創下的2.3英里（約3700公尺）紀錄。更早之前的世界紀錄則是2017年加拿大特種部隊在伊拉克創下的2.19英里（約3524公尺）。

被稱為「幽靈」的「普里維德」（Pryvyd）狙擊小隊由8個狙擊單位組成，過去12個月已在波克羅夫斯克至米爾諾赫拉德的前線擊斃近1000名俄軍。目前俄軍在該地區部署約11萬兵力，試圖突破烏克蘭防線，但截至15日該區域仍在烏軍控制下。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

