華爾街日報：川普改口「願挺烏安全保障」　強調美軍不會出兵

▲川普釋出訊號願意支持歐洲主導的安全部隊，但不打算讓美軍實際進駐烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於阿拉斯加會面後，隨即與多位歐洲領導人通話表示，美方可能對烏克蘭提供安全保證。根據多位歐洲官員透露，川普釋出訊號願意支持歐洲主導的安全部隊，但不打算讓美軍實際進駐烏克蘭。

根據《華爾街日報》報導，三名參與通話的消息人士指出，普丁不會在和談期間停火，並堅持烏克蘭須讓出東部領土，作為換取其他戰線停火的條件。不過，川普也表示，普丁已接受一項條件，即和平成果必須包含「西方部隊」駐紮烏克蘭，以確保協議的持久性。

川普提到，美國可能會軍事支援烏克蘭，並加入由「志願參與國家」組成的西方聯盟，但僅限於財政與武器等方面，並未承諾直接派兵駐守。

儘管與會各方對是否會有美軍實質參與的理解略有不同，但共識是，美方角色偏向後勤支援，而非前線部署。

事實上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）長期以來力爭美方給予安全保障，做為防堵俄國進一步侵略的關鍵。但川普過去態度保守，擔憂美國會被捲入另一場海外衝突，甚至在今年2月雙方於白宮會談時，還因這議題爆發激烈爭執。

如今川普對歐洲盟友鬆口，顯示其立場出現明顯鬆動。不僅如此，歐洲多國也在會後共同聲明表態支持，美國、英國、德國、法國、義大利、波蘭、芬蘭及歐盟執委會等領袖皆強調，「烏克蘭必須擁有牢不可破的安全保障，才能有效捍衛主權與領土完整」，並表示歡迎川普的承諾。

儘管川普尚未明確提出具體細節，但有歐洲官員指出，若俄羅斯展現善意談判態度，美方的軍援承諾將有助澤倫斯基在和平談判中展開更多彈性空間。

另一方面，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也在通話中提出建議，盼比照北約（NATO）第五條集體防衛條款，建立一套長期的安全機制保護烏克蘭。

據了解，這場約在歐洲中部時間16日凌晨3時舉行的視訊會議中，川普顯得疲憊，向歐洲各國領袖透露，他已經連續工作24小時，並語帶不滿表示，對普丁的態度感到厭煩。

川普還補充，若三方峰會無法有效推進和平，他將重新考慮對俄羅斯祭出更嚴厲的制裁手段。