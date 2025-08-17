普丁提停火6條件！　烏克蘭須割地6600平方公里、不准加入北約

▲普丁和川普在阿拉斯加會晤後，向烏克蘭提出停火6大條件。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美俄領袖15日在美國阿拉斯加會談落幕，外界原本期待能就烏俄戰爭達成停火共識，但實際成果有限。不過，會後越來越多訊息曝光，揭露俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出的停戰交換條件，包括要求烏克蘭讓出6600平方公里東部領土、永久放棄加入北約，甚至還得承認克里米亞（Crimea）歸俄，引發關注。

根據《路透社》與多家外媒引述知情人士指出，這場美俄峰會後，美方總統川普（Donald Trump）已將討論內容轉告烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及多位歐洲領袖。普丁的談判立場明確，他不接受在全面協議前先行停火，並開出6項條件換取和平，堪稱「以地易戰」。

普丁停戰6大條件

1.烏克蘭需讓出整個頓巴斯地區：包括頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）州，約6600平方公里土地。作為交換，俄方可凍結南部赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）前線，停止進一步推進。

2.歸還小面積佔領區：俄方願釋出目前控制的北部蘇梅（Sumy）與東北哈爾科夫（Kharkiv）部分地區，面積總計約440平方公里，但規模遠小於其所求。

3.承認克里米亞屬於俄：普丁希望西方與烏克蘭正式認可俄羅斯對2014年併吞的克里米亞擁有主權，此舉目前遭基輔與歐洲盟友堅決反對。

4.禁止烏克蘭加入北約：雖然北約第5條條款具備集體防衛機制，但俄方堅決反對烏克蘭入盟。不過，消息指普丁對「非北約機制」的安全保證持開放態度。

5.解除對俄制裁：普丁希望能部分解除西方對俄實施的制裁，但尚不清楚是否包含美國或僅限歐洲。

6.語言與宗教權益保障：俄方要求俄語在烏克蘭部分地區獲官方語言地位，並允許俄羅斯東正教會在烏克蘭自由活動。基輔方面則早前通過法案禁止與俄方有聯繫的宗教組織，目前尚未強制執行。

難以接受的「和平方案」

烏克蘭方面對讓地方案態度強硬，強調不會從已收復或固守的領土後撤，特別是頓內茨克這類具有戰略意義的防線。同時，烏克蘭加入北約已被寫入憲法，想要在國家戰略上讓步，幾乎等同於否定主權。

儘管川普聲稱雙方「大致達成共識」，但他也坦言最終仍取決於澤倫斯基是否點頭，「也許他們會說不」，暗示協議前景未明。分析指出，普丁這份停火提案究竟是談判起手式還是「最後通牒」，目前仍是未解謎題。