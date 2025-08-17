澤倫斯基拒割地！　川普勸接受：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

▲美國總統川普希望烏克蘭總統澤倫斯基接受普丁停火條件。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在與俄羅斯總統普丁於阿拉斯加會晤後，向烏克蘭總統澤倫斯基轉達了一項敏感提案——若烏克蘭願意讓出整個頓內茨克（Donetsk）地區，俄方將凍結大部分戰線。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）當場拒絕，並重申停止殺戮才是真正的和平，不會用領土換取暫時停火。

根據《路透社》報導，消息人士透露，普丁（Vladimir Putin）會中提出，只要基輔讓出整個頓內茨克地區，就願意達成「凍結前線」的協議。不過該提案被視為對烏克蘭主權的進一步侵蝕，因此遭到澤倫斯基否決。

川普在會後也改變立場，從原先強調「停火優先」，轉為支持跳過停火階段、直接推動和平協議。他在社群平台Truth Social發文指出，「最好的方式是直接達成和平協議，而不是一份往往無法持久的停火協定。」

更引發關注的是，川普在受訪時坦言，他建議澤倫斯基接受談判，並直白表示，「你看看，俄羅斯是個很大的強權，而烏克蘭不是（Russia is a very big power, and they're not）。」此言一出，引發國際社會對其立場偏向俄方的質疑。

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會面。（圖／路透）



目前俄羅斯已控制烏克蘭五分之一的國土，包括超過頓內茨克州的三分之二。烏軍則視該地區的城市群如斯拉夫揚斯克（Sloviansk）與克拉馬托斯克（Kramatorsk）為防線核心，無法輕易讓出。

澤倫斯基強調，不能把戰爭變成一次次的中場休息，烏克蘭需要的是「真正的和平，而不是暫時的停火」。他也表示，除非能取得可信的國際安全保障，否則不會考慮任何割地協議。

雖然雙方立場仍分歧，澤倫斯基仍預計於18日赴華府與川普會面。川普也透露，未來可能安排與澤倫斯基及普丁的三方會談，以推進談判進程。

歐洲領袖則表態支持澤倫斯基的立場，德國外交部長瓦德富（Johann Wadephul）表示，烏克蘭應獲得「牢不可破」的安全保障，不得被迫放棄加入北約（NATO）的權利。英國首相施凱爾（Keir Starmer）更強調，只要戰火未熄，對俄制裁就不會鬆手。

面對國際批評，川普則稱自己「和普丁已大致達成共識」，但也坦言最終決定權仍在澤倫斯基手上，「也許他會說不。」