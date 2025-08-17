　
國際

澤倫斯基拒割地！　川普勸接受：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

▲▼美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

▲美國總統川普希望烏克蘭總統澤倫斯基接受普丁停火條件。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在與俄羅斯總統普丁於阿拉斯加會晤後，向烏克蘭總統澤倫斯基轉達了一項敏感提案——若烏克蘭願意讓出整個頓內茨克（Donetsk）地區，俄方將凍結大部分戰線。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）當場拒絕，並重申停止殺戮才是真正的和平，不會用領土換取暫時停火。

根據《路透社》報導，消息人士透露，普丁（Vladimir Putin）會中提出，只要基輔讓出整個頓內茨克地區，就願意達成「凍結前線」的協議。不過該提案被視為對烏克蘭主權的進一步侵蝕，因此遭到澤倫斯基否決。

川普在會後也改變立場，從原先強調「停火優先」，轉為支持跳過停火階段、直接推動和平協議。他在社群平台Truth Social發文指出，「最好的方式是直接達成和平協議，而不是一份往往無法持久的停火協定。」

更引發關注的是，川普在受訪時坦言，他建議澤倫斯基接受談判，並直白表示，「你看看，俄羅斯是個很大的強權，而烏克蘭不是（Russia is a very big power, and they're not）。」此言一出，引發國際社會對其立場偏向俄方的質疑。

▲▼美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會面。（圖／路透）

目前俄羅斯已控制烏克蘭五分之一的國土，包括超過頓內茨克州的三分之二。烏軍則視該地區的城市群如斯拉夫揚斯克（Sloviansk）與克拉馬托斯克（Kramatorsk）為防線核心，無法輕易讓出。

澤倫斯基強調，不能把戰爭變成一次次的中場休息，烏克蘭需要的是「真正的和平，而不是暫時的停火」。他也表示，除非能取得可信的國際安全保障，否則不會考慮任何割地協議。

雖然雙方立場仍分歧，澤倫斯基仍預計於18日赴華府與川普會面。川普也透露，未來可能安排與澤倫斯基及普丁的三方會談，以推進談判進程。

歐洲領袖則表態支持澤倫斯基的立場，德國外交部長瓦德富（Johann Wadephul）表示，烏克蘭應獲得「牢不可破」的安全保障，不得被迫放棄加入北約（NATO）的權利。英國首相施凱爾（Keir Starmer）更強調，只要戰火未熄，對俄制裁就不會鬆手。

面對國際批評，川普則稱自己「和普丁已大致達成共識」，但也坦言最終決定權仍在澤倫斯基手上，「也許他會說不。」

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞雙普會

