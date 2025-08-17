澤倫斯基18日赴白宮！歐洲領導人也受邀　川普盼下周舉辦三方峰會

▲川普希望最快在下週五（22日）前促成一場美烏俄三方高峰會（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）力求化解俄烏戰爭危機，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的會晤結束後，他隨即邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於18日前往白宮，據了解，還有多名歐洲領導人也受邀。若會談進展順利，川普希望最快在下週五（22日）前促成一場美烏俄三方高峰會。

根據CNN報導，川普在社群平台Truth Social發文表示，他與普丁會晤成果良好，隨後也和澤倫斯基及多位歐洲領袖通話，其中也包括北約（NATO）秘書長。川普強調，各方已達成共識，認為最終應該簽署和平協議，而非僅止於停火協議，才能真正結束戰爭。

白宮官員證實，數位歐洲領袖已受邀參加川普與澤倫斯基預定於18日在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的會談，目前尚未公開具體出席名單，但歐洲官員預期至少會有一位歐洲領袖與會。

川普更進一步透露，若與澤倫斯基的會面順利，他將啟動安排與普丁的三方高峰會，時間可能最快落在下週五（22日）前。他表示，「如果一切進展如預期，這場峰會有機會拯救數百萬人的性命。」