查ChatGPT決定戒鹽！　美60歲男「狂吃溴化鈉」中毒罹罕病

▲AI技術在缺乏醫療判斷力下，可能導致本可避免的健康風險。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

人工智慧工具雖然方便，卻可能暗藏健康風險。美國一名60歲男子在網路上閱讀食鹽（氯化鈉，sodium chloride）對健康的負面影響後，向AI聊天機器人ChatGPT諮詢是否可以戒鹽，結果誤信建議，連續3個月改吃溴化鈉（sodium bromide），導致罹患罕見的溴中毒，最後被送往精神病房住院治療長達3週。

根據《衛報》報導，這起案例刊登於8月初出版的《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine），由華盛頓大學3名醫師共同撰寫。內容指出，這名男子在無任何精神病史的情況下，到院時聲稱鄰居可能在毒害他，且對醫院提供的飲用水充滿戒心，堅持自己喝家中蒸餾水，展現明顯的偏執與妄想症狀。

醫師在進一步追查後，發現男子有多項飲食限制，雖然明顯脫水卻不願喝水，且情緒激動、言談混亂，甚至在住院24小時內試圖逃離，最終因嚴重失能被依法送往精神病房觀察治療。

▲男子查閱食鹽副作用資料後，便試圖進行「戒鹽」實驗。（圖／示意圖／達志影像）



待男子狀況穩定後，他向醫師坦承，自己在查閱食鹽副作用資料後，便試圖進行「戒鹽」實驗，為此特地向ChatGPT查詢替代品，結果看到AI回答「氯化物可以被溴化物取代（雖然多用於清潔用途）」，他竟將此解讀為可食用資訊，自行服用溴化鈉長達3個月。

雖然醫師無法取得該男子與ChatGPT的完整對話紀錄，但他們自行用ChatGPT 3.5詢問「氯化物可以用什麼取代」時，得到的答案同樣提及溴化物，卻未附上任何明確的健康風險警告，也沒有釐清使用動機。報告直言，「這與我們認為醫療專業人士應有的做法相去甚遠。」

根據報告，溴中毒（bromism）在20世紀初相當常見，因當時許多非處方藥物與鎮靜劑皆含有溴成分，據信當年近10%的精神病住院病例與此有關。雖然這類情況在現代已極為罕見，但由於「網路上購買含溴化物的產品變得更容易」，導致近年類似病例又開始出現。

美國國家醫學圖書館資料也指出，溴化鹽如今只被用於貓狗的抗癲癇藥物，並不適合人類食用。

報告作者呼籲，醫療專業人員在問診時，應納入AI資訊來源的考量，因為像ChatGPT這樣的工具，雖然具有一定知識基礎，卻可能回覆去脈絡化或錯誤的資訊。同時，也凸顯出AI技術在缺乏醫療判斷力下，可能導致本可避免的健康風險。