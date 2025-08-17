　
「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

▲▼大漢技術學院傳出向教育部申請113學年度停招3系，並打算新增1系。（圖／翻攝自google map）

▲大漢技術學院從8月起正式停辦走入歷史，專家學者預估，面對117大限，將有更多學校退場。（圖／翻攝自google map）

記者許敏溶／台北報導

少子化衝擊導致大專校院停招停辦頻傳。根據教育部最新預測報告，114學年大一學生數將跌破20萬人，117學年剛好虎年出生者上大學，估來到17.3萬人新低點。面對「117大限」，全國私校工會指出，若無企業接手，恐有40家私校退場倒閉。專家分析，不在都會區、學生不到3千人私校，可能是下一波面臨生存挑戰的大學。

受少子化影響，去年全台共有22所學校停辦或停招，其中高達14所為停辦退場。而花蓮大漢技術學院已經在今年8月正式停辦退場，加上「117大限」即將到來，虎年出生者上大學，入學人數將創下新低，也讓外界擔憂更多學校受到衝擊。

根據教育部最新學生數預測報告，104學年時，高教未受少子化影響，大一新生仍有27萬人。之後少子化衝擊慢慢顯現，106學年降至24.1萬人，之後持續減少。預估114學年大一新生將跌破20萬人，未來16學年，大一新生平均年減3500人或2.0%，預計129學年將減至14.6萬人。

▲▼117學年逢虎年效應，大一新生來到17.3萬人低點。（圖／教育部提供）

▲117學年逢虎年效應，大一新生來到17.3萬人低點。（圖／教育部提供）

不過，在此之前，各大專校院將先面臨「117大限」。教育部預估，117學年逢虎年效應，大一新生數將來到17.3萬人新低點，但和過去外界提及15.4萬人，預估人數則往上修正。

全國私校工會理事長吳忠春指出，就算117學年大約有17.3萬名考生，但因為公立學校招收名額約12萬人，剩下5.3萬人就讀私校，無法達到經濟規模的私校，估計約40家上下，可能因生源不足而停招或退場，但若是有企業接手，或許退場私校不會到40家。

中正大學副校長詹盛如進一步表示，教育部將大一新生人數往上修，推測和回流教育或第三人生大學計畫有關，等於開放非傳統學生進入大學，並非是出生人數增加，若能做好相關因應，可能剩下25至30所學校需要退場。

對於可能退場的學校，詹盛如分析，學校經營要達到一定規模才能生存，私校規模約3千名學生，國立大學則需要更多學生，若找不出好的應對策略，將面臨退場的命運，但背後有宗教支持的學校則是例外。學校若不想退場，辦學方向得符合家長與就業市場需求，培育更貼近目前最需要高科技人才，包括半導體、AI、資訊及醫護等領域。

