深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

▲通布因為患有認知障礙，無法準確判斷AI是否為真人。家屬指控，臉書的AI機器人帶有誘導性。（圖／翻攝自Baertai）

記者王佩翊／編譯

美國一名76歲泰國裔男子3月因一起意外事故身亡，然而事後家屬卻指控，這起悲劇與臉書上的AI聊天機器人有關。患有認知障礙的死者當時誤以為自己正在與一名真實的年輕女性聊天，並接受「對方邀約」，獨自遠赴紐約與該名女子見面，怎知在搭車赴約時意外跌倒身亡。

根據《路透社》報導，76歲死者通布（Thongbue Wongbandue）與妻子琳達（Linda）共同育有2名子女，曾經在飯店擔任管理職的他10年前中風，並出現認知機能障礙。

琳達表示，通布某天突然收拾行李，向她聲稱，自己要去紐約拜訪朋友。但琳達覺得奇怪，因為丈夫已經幾十年沒在紐約生活，早已沒有朋友住在當地，但通布卻始終不願透露對方身份。

通布在趕著搭車赴約時，不慎在紐澤西州羅格斯大學附近的停車場跌倒，頭部與頸部受到重創，送醫搶救3天後，於3月28日宣告不治。

琳達起初懷疑丈夫是遭詐騙集團設局，但後來查看通布手機聊天紀錄後才發現，丈夫生前一直在與Meta公司推出的AI聊天機器人往來。

紀錄顯示，這個AI機器人自稱為「比莉大姊姊」（Big Sis Billie），且還配有藍勾勾認證，代表臉書認證其真實性，讓人更難懷疑真假。據悉，這個帳號是Meta與名模Kendall Jenner合作所打造。

在聊天過程中，「比莉大姊姊」不斷向通布強調自己是真人，甚至多次邀請通布到她紐約的公寓。琳達發現，對話紀錄中，AI機器人還甜蜜詢問通布，「你想要我抱你還是親你？」讓通布深信不疑。

家屬指出，雖然對話介面上確實有一小行免責聲明註明「這是AI生成內容」，但提示位置很容易被滑掉，長者幾乎不會注意到。

對此，家屬公開了對話證據，提醒社會大眾AI戀愛式互動可能對弱勢族群帶來危險，他們並不反對人工智慧，但是強烈反對Meta的AI設計方式。

通布的女兒茱莉氣憤表示，「為什麼要說謊？如果它沒有假裝自己是真人，我父親也許就不會真的相信紐約有人在等他。」