馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

8月23日即將舉行第二波罷免投票，國民黨南投縣立委馬文君也遭提案罷免，南投選舉委員會今(15日)上午10點舉行馬文君罷免說明會，但馬文君本人拒絕出席，並表示「請恕我不願再把那些寶貴時間，耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠」，對此，罷團也在臉書粉絲專頁「All罷馬-罷免馬文君」回應，指責馬文君傲慢踐踏公民權利、讓民意淪為僅在投票日才被動召喚的數字。

南投縣立委馬文君、游顥罷免電視說明會在今天上午10點、下午2點播出，馬文君稍早在臉書上發文拒絕出席，「我已經依法提供了答辯書，所有選民都會收到公報，也可以上網查詢全文，請恕我不願再把那些寶貴時間，原本應該用來問政，用來服務，用來做事，卻耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠，重複那些沒有意義的唇槍舌戰。」雖不出席罷團邀請的罷免說明會，但馬文君提到「罷免團體，恕不奉陪，但南投鄉親，我誠摯邀請！」今天在草屯、明天在埔里都會舉行說明會，會親自向南投鄉親報告。

稍早罷團也在粉絲專頁「All罷馬-罷免馬文君」針對馬文君的回覆表示批評，認為馬文君是「拒絕面對民意、傲慢踐踏公民權利」，馬文君是全國唯一拒絕出席罷免說明會的被罷免立法委員，剝奪了南投選民「直接對話、當面質問」的機會，更形同告訴選民：「你們的疑問不值得回應，你們的監督不必理會。」這種傲慢與輕視，掏空了代議政治的核心精神，讓民意淪為僅在投票日才被動召喚的數字。