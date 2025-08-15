　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

8月23日即將舉行第二波罷免投票，國民黨南投縣立委馬文君也遭提案罷免，南投選舉委員會今(15日)上午10點舉行馬文君罷免說明會，但馬文君本人拒絕出席，並表示「請恕我不願再把那些寶貴時間，耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠」，對此，罷團也在臉書粉絲專頁「All罷馬-罷免馬文君」回應，指責馬文君傲慢踐踏公民權利、讓民意淪為僅在投票日才被動召喚的數字。

南投縣立委馬文君、游顥罷免電視說明會在今天上午10點、下午2點播出，馬文君稍早在臉書上發文拒絕出席，「我已經依法提供了答辯書，所有選民都會收到公報，也可以上網查詢全文，請恕我不願再把那些寶貴時間，原本應該用來問政，用來服務，用來做事，卻耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠，重複那些沒有意義的唇槍舌戰。」雖不出席罷團邀請的罷免說明會，但馬文君提到「罷免團體，恕不奉陪，但南投鄉親，我誠摯邀請！」今天在草屯、明天在埔里都會舉行說明會，會親自向南投鄉親報告。

稍早罷團也在粉絲專頁「All罷馬-罷免馬文君」針對馬文君的回覆表示批評，認為馬文君是「拒絕面對民意、傲慢踐踏公民權利」，馬文君是全國唯一拒絕出席罷免說明會的被罷免立法委員，剝奪了南投選民「直接對話、當面質問」的機會，更形同告訴選民：「你們的疑問不值得回應，你們的監督不必理會。」這種傲慢與輕視，掏空了代議政治的核心精神，讓民意淪為僅在投票日才被動召喚的數字。

更多新聞
打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

賴清德815只提「終戰」不提「抗戰」　藍委批史觀自我矮化又媚日

難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰堅持講完

假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

吳思瑤稱擋200億強化電網是擋輝達　陳智菡轟：10年已編5千億還追加？

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

政院提追加預算「罷免+公投花15.4億」　羅智強轟：毫無廉恥

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

823第二波大罷免進入倒數階段，媒體人周玉蔻在節目上表示，必須承認823根本不可能有一席被罷掉，她也點名衛福部長邱泰源沒處理好波波醫生問題，只顧保官位、經濟部長郭智輝不該說錯話時說錯話，但疊加關稅卻從來不講。另外，她也怒轟竹北市長鄭朝方未積極投入罷免藍委林思銘，小小竹北市長行政中立什麼東西？呼喚民進黨下次不要提名鄭朝方了。

拒絕出席罷免說明會！馬文君：罷團恕不奉陪

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

游顥急診遭嘲諷　藍：綠與冷血罷團同行？

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

