認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

823第二波大罷免進入倒數階段，媒體人周玉蔻在節目上表示，必須承認823根本不可能有一席被罷掉，她也點名衛福部長邱泰源沒處理好波波醫生問題，只顧保官位、經濟部長郭智輝不該說錯話時說錯話，但疊加關稅卻從來不講。另外，她也怒轟竹北市長鄭朝方未積極投入罷免藍委林思銘，小小竹北市長行政中立什麼東西？呼籲民進黨下次不要提名鄭朝方了。



周玉蔻日前主持廣播節目《新聞放鞭炮》談到大罷免表示，不知道是否因內閣太差，使得基本盤以外的中間選票沒有出來，今天討論罷免，但自己必須承認823根本不可能有一席被罷掉。

周玉蔻表示，光看疊加關稅，這個明明就是一個既有的事情，但是週末48小時，行政院除了經貿辦在座談裡面講了之後，都沒有人講話，光這件事情，要人家要為了支持民進黨去投同意罷免票，自己覺得要求選民太超過了。

周玉蔻指出，更別講現在這些閣員，這些閣員在忙著護自己的官位，像是衛福部長邱泰源根本政務都不懂，更別講波波醫師問題，讓一些支持民進黨的本土派去找國民黨委員協助，這些事情正在醞釀的時候，結果衛福部長邱泰源在保官位。

周玉蔻批評，還有經濟部長郭智輝，日本有經濟再生大臣在前線打仗，關稅打得大勝而歸，結果台灣的經濟部長還在那邊說錯話，不該說錯話的時候說錯話，該說錯話時又不說，不是嘴巴很大嗎？為什麼疊加關稅，郭智輝從來沒講過？所以這個政府要叫人家去投罷免票？把大環境局面搞亂的，其實不是反罷方，是罷方自己。

另外，周玉蔻也點名，國民黨立委林思銘選區有包括竹北市，而她邀請竹北市長鄭朝方接受訪問，談民進黨罷免策略，結果鄭說「很忙沒空」，如果再沒空下去，下次競選連任，自己就告訴大家不要投鄭朝方。

來賓民進黨新竹縣議員歐陽霆則緩頰，鄭朝方市長比較堅持行政中立的問題，周玉蔻仍不滿怒轟，衛福部政務次長林靜儀都不怕被罵，而去站台罷免，鄭朝方還在行政中立？行政中立個鬼，小小的竹北市長行政中立什麼東西？罷免林思銘竹北是票倉，有給資源嗎？鄭朝方還是竹北市黨部竹委，呼喚民進黨代理秘書長何博文下次不要提名了，只把黨部拿出來當連署點，人卻不出來，輸了不必受傷、贏了可以攬功。

▼鄭朝方。（圖／記者季相儒攝）