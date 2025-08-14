823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

▲民進黨台中黨公職仍持續站路口宣傳。（圖／何欣純國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

經歷726首波大罷免挫敗後，民進黨中央宣布與公民同行，823第二波罷免部分，台中就有顏寬恒、江啟臣及楊瓊瓔3個選區，綠委何欣純今（14日）強調，歷經過726，我們沒有氣餒，從7月底直到現在，台中的民進黨公職持續打電話、傳簡訊，並與公民團體並肩站路口宣傳宣講；接下來在823投票前的黃金週，「我們所有人與中2、中3、中8公民團體更緊密結合、分進合擊丶並肩同行，民主路上，不會有孤單！」

何欣純、台中市議會黨團全體24位議員、與台中市黨部，透過三項具體行動盡全力動員催化台中市民朋友，在823站起出來，第一、816中2、3、8同步掃市場，感謝立法院黨團51戰隊支援台中，在8/16星期六上午，結合公民團體、市議會黨團、市黨部等所有黨公職，更邀請中4、中5、中6的議員同志，直接編組支援中2、中3、中8地區，並肩走入豐原、潭子、沙鹿、烏日、霧峰等地的市場，直接與市民朋友懇請拜託。

第二、台中環形山海屯大車掃，何欣純、市議會黨團、與市黨部、與公民團體，預計在8/18(一)-8/22(五)，在823投票日前的黃金5日，由東勢出發，經過新社、石岡、豐原、后里、神岡、潭子、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日、最終點來到霧峰，踏遍台中環形山、海、屯。

第三、互相支援合作，在投票前黃金周，更要透過14萬份夾報文宣、17萬通語音催票電話、各區電視廣告投放、路口舉牌、晚會宣講、並製作口罩、菜瓜布、濕紙巾等宣傳小物，繼續與公民團體、黨公職民代服務處排班掃街，在823投票日的黃金周向所有台中市民訴求理念，懇請823出門投票投同意。