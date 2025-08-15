國民黨仿南方四賤客廣告藏11哏　補刀再酸「絕無補助」

記者黃翊婷／綜合報導

823重啟核三公投即將到來，國民黨日前釋出一段新廣告影片，以美國成人政治諷刺動畫《南方四賤客》（或稱南方公園）的風格，對團結十講、大罷免、核能等議題進行嘲諷。國民黨昨日（14日）晚間再度開酸，「本次國民黨核三延役CF，絕無文化部補助，絕無抹黑台灣天團，絕無邀請未成年出演」。

▲國民黨針對核三重啟公投發布新的宣傳廣告。（圖／國民黨文傳會提供）

國民黨新廣告走美國成人政治諷刺動畫《南方四賤客》風格，其中開車的校長萊爾影射總統賴清德，其他角色則分別影射民進黨團總召柯建銘、民進黨立委王義川等人。臉書粉專「政客爽」的經營者整理出廣告影片中的11個哏，詳細如下：

1、萊爾校長等於liar（說謊者），諧音就是lie，疑似影射賴清德。

2、開錯726公路諷刺大罷免大失敗。

3、萊爾校長說「你們智商不足」，反諷青鳥罷團批選民智商低。

4、車上有乘客提出反對意見就被抓走，反諷賴清德執政查水表、司法迫害。

5、禿頭男角色疑似影射柯建銘，講話口齒不清。

6、穿皮衣的角色疑似是黃仁勳、戴眼鏡角色疑似的是童子賢，因挺核能被趕下車。

7、最後被換上車的人手上拿著粉底液，疑似是王義川，還有穿著「納x鷹」的角色疑似是網紅八炯，還有閩南狼、綠友友等人。

8、最後含糊不清的喊叫疑似是「怎麼樣怎麼樣，大罷免大失敗」。

9、萊爾校長說「不是表決多數贏就可以」，嘲諷賴清德團結十講。

10、天上飛的是青鳥。

11、萊爾校長問「大家贊成嗎」，似乎是在嘲諷賴清德團結十講多次問聽眾是否贊成。

國民黨14日晚間再度透過臉書粉專發文開酸，開頭第一句話就說要澄清外界謠言，「本次國民黨核三延役CF，絕無文化部補助，絕無抹黑台灣天團，絕無邀請未成年出演。相信國家越亂，讀書越是有用，相信國家補助應用於真正努力的藝文團體而非綠營側翼。站著說話，站著做對的事。」

