　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免說明會開始前宣布「拒絕出席」！馬文君：罷團恕不奉陪

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

8月23日即將舉行第二波罷免投票，國民黨南投縣立委馬文君也是名單上其中一人，而今(15日)上午10點南投選舉委員會舉行馬文君罷免說明會，但馬文君本人拒絕出席，並表示「請恕我不願再把那些寶貴時間，耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠。」

南投縣立委馬文君、游顥罷免電視說明會在今天上午10點、下午2點播出，但馬文君稍早在臉書上發文指出，她拒絕出席，「我已經依法提供了答辯書，所有選民都會收到公報，也可以上網查詢全文，請恕我不願再把那些寶貴時間，原本應該用來問政，用來服務，用來做事，卻耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠，重複那些沒有意義的唇槍舌戰。」

「罷免團體，恕不奉陪，但南投鄉親，我誠摯邀請！」馬文君提到，今天在草屯、明天在埔里都會舉行說明會，她會親自向南投鄉親報告。

馬文君臉書全文如下：

向敬愛的南投鄉親們報告：

不公不義的大罷免，已經耽誤台灣一年多，當家鬧事，撕裂社會，百工百業，惶惶終日，整個國家，內憂外患。我相信絕大多數的民眾都跟我一樣，既氣憤又無奈，民進黨到底還要惡整台灣到什麼程度？

我將拒絕出席罷免說明會。

我已經依法提供了答辯書，所有選民都會收到公報，也可以上網查詢全文，請恕我不願再把那些寶貴時間，原本應該用來問政，用來服務，用來做事，卻耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠，重複那些沒有意義的唇槍舌戰。

所有南投鄉親，也唯有南投鄉親，才是我的聽眾，我的裁判，我的頭家。
近期，有許多鄉親都收到了如圖所示的這份罷免文宣，說在野陣營砍掉了人民總計15萬元的各項補助云云，就是造謠！

公共托育補助預算，沒有「大幅刪減」，也從來不曾停發，公托補助每月7000元，準公托每月13000元，都沒有少！育兒津貼，自行照顧0至未滿5歲幼兒，第1名子女每人每月5000元、第2名每人每月6000元、第3名起，每人每月7000元，預算同樣沒有「大幅刪減」，也從未停發。

教育部國教署，衛福部社家署都已經多次澄清說明，難道罷免團體都不知道？

當然不！就是騙，騙到一個，是一個。

至於租金補助，預算同樣一毛未刪，且立法院今年稍早通過的預算案，從一開始就明載，減列數額「排除」租金補貼部分。

不孕症補助也維持2021年7月上路的「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助以療程次數做計算，首次申請上限10萬元，再次申請上限6萬元。

癌症篩檢補助不但沒取消，還加碼！自114年起降低年齡標準，擴大推動免費子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌及肺癌五大癌症的免費篩檢。

社會住宅青年加碼方案，同樣，也沒有取消。

這就是為什麼，我拒絕出席罷免說明會，不願把時間用在回應這些謊言與把戲，我可以預期，被我戳破這些謊言之後，罷免團體就會大玩文字遊戲，說「恐被取消」，是什麼「公民的擔憂」啦，不算造謠，「大委員不用回應公民的擔憂嗎？」，一推二五六，轉頭繼續騙。

罷免團體，恕不奉陪，但南投鄉親，我誠摯邀請！

週五在草屯，週六在埔里，我都會辦說明會，直接向鄉親報告，也有許多志同道合的夥伴戰友，兄弟姐妹，都會出席。

我為何值得你再挺一票？

南投為何必須再贏一次？

台灣為何不能再虛耗？

讓我們當面親口，說給你聽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

遭諷從反核轉變成擁核　黃國昌：錯誤的能源政策讓台灣付出慘痛代價

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

普發1萬修正案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算

政院提「公投罷免15.4億」追加預算　黃國昌轟卓榮泰：會不會太無能？

白嗆刪「地方補助636億」追加預算　卓揆傻眼：這是地方首長希望的

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

遭諷從反核轉變成擁核　黃國昌：錯誤的能源政策讓台灣付出慘痛代價

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

普發1萬修正案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算

政院提「公投罷免15.4億」追加預算　黃國昌轟卓榮泰：會不會太無能？

白嗆刪「地方補助636億」追加預算　卓揆傻眼：這是地方首長希望的

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

【心碎柯基】小短腿飛奔以為要散步...結果只是去拿外送

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

政院提追加預算「罷免+公投花15.4億」　羅智強轟：毫無廉恥

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

黃國昌再提「藍白合」　目標2028讓賴清德下台

黃國昌提議核廢料埋地底　他1句話質疑

更多熱門

相關新聞

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

823重啟核三公投即將到來，國民黨日前釋出一段新廣告影片，以美國成人政治諷刺動畫《南方四賤客》（或稱南方公園）的風格，對團結十講、大罷免、核能等議題進行嘲諷。國民黨昨日（14日）晚間再度開酸，「本次國民黨核三延役CF，絕無文化部補助，絕無抹黑台灣天團，絕無邀請未成年出演」。

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

游顥急診遭嘲諷　藍：綠與冷血罷團同行？

游顥急診遭嘲諷　藍：綠與冷血罷團同行？

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

關鍵字：

南投馬文君大罷免

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面