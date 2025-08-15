罷免說明會開始前宣布「拒絕出席」！馬文君：罷團恕不奉陪

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

8月23日即將舉行第二波罷免投票，國民黨南投縣立委馬文君也是名單上其中一人，而今(15日)上午10點南投選舉委員會舉行馬文君罷免說明會，但馬文君本人拒絕出席，並表示「請恕我不願再把那些寶貴時間，耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠。」

南投縣立委馬文君、游顥罷免電視說明會在今天上午10點、下午2點播出，但馬文君稍早在臉書上發文指出，她拒絕出席，「我已經依法提供了答辯書，所有選民都會收到公報，也可以上網查詢全文，請恕我不願再把那些寶貴時間，原本應該用來問政，用來服務，用來做事，卻耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠，重複那些沒有意義的唇槍舌戰。」

「罷免團體，恕不奉陪，但南投鄉親，我誠摯邀請！」馬文君提到，今天在草屯、明天在埔里都會舉行說明會，她會親自向南投鄉親報告。

馬文君臉書全文如下：

向敬愛的南投鄉親們報告：

不公不義的大罷免，已經耽誤台灣一年多，當家鬧事，撕裂社會，百工百業，惶惶終日，整個國家，內憂外患。我相信絕大多數的民眾都跟我一樣，既氣憤又無奈，民進黨到底還要惡整台灣到什麼程度？

我將拒絕出席罷免說明會。

我已經依法提供了答辯書，所有選民都會收到公報，也可以上網查詢全文，請恕我不願再把那些寶貴時間，原本應該用來問政，用來服務，用來做事，卻耗在回應那些不會罷休的抹黑造謠，重複那些沒有意義的唇槍舌戰。

所有南投鄉親，也唯有南投鄉親，才是我的聽眾，我的裁判，我的頭家。

近期，有許多鄉親都收到了如圖所示的這份罷免文宣，說在野陣營砍掉了人民總計15萬元的各項補助云云，就是造謠！

公共托育補助預算，沒有「大幅刪減」，也從來不曾停發，公托補助每月7000元，準公托每月13000元，都沒有少！育兒津貼，自行照顧0至未滿5歲幼兒，第1名子女每人每月5000元、第2名每人每月6000元、第3名起，每人每月7000元，預算同樣沒有「大幅刪減」，也從未停發。

教育部國教署，衛福部社家署都已經多次澄清說明，難道罷免團體都不知道？

當然不！就是騙，騙到一個，是一個。

至於租金補助，預算同樣一毛未刪，且立法院今年稍早通過的預算案，從一開始就明載，減列數額「排除」租金補貼部分。

不孕症補助也維持2021年7月上路的「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助以療程次數做計算，首次申請上限10萬元，再次申請上限6萬元。

癌症篩檢補助不但沒取消，還加碼！自114年起降低年齡標準，擴大推動免費子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌及肺癌五大癌症的免費篩檢。

社會住宅青年加碼方案，同樣，也沒有取消。

這就是為什麼，我拒絕出席罷免說明會，不願把時間用在回應這些謊言與把戲，我可以預期，被我戳破這些謊言之後，罷免團體就會大玩文字遊戲，說「恐被取消」，是什麼「公民的擔憂」啦，不算造謠，「大委員不用回應公民的擔憂嗎？」，一推二五六，轉頭繼續騙。

罷免團體，恕不奉陪，但南投鄉親，我誠摯邀請！

週五在草屯，週六在埔里，我都會辦說明會，直接向鄉親報告，也有許多志同道合的夥伴戰友，兄弟姐妹，都會出席。

我為何值得你再挺一票？

南投為何必須再贏一次？

台灣為何不能再虛耗？

讓我們當面親口，說給你聽。