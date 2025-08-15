曾是潘孟安得力副手！民進黨前議員劉育豪病逝　住院仍心繫地方

▲民進黨前縣議員劉育豪(左)病逝。（圖／許展維提供）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣黨部評委召集人、也是屏東縣前議員劉育豪因肝癌14日晚上8時左右過世，享年58歲，親友得知消息後紛紛表達不捨，立委徐富癸、縣議員梁育慈等人紛紛在臉書發文悼念。

屏東縣議員許展維今(15日)表示，昨晚得知消息，一晚輾轉未眠，相當難過；他說，劉育豪目前是民進黨屏東縣黨部評委召集人，曾是總統府秘書長潘孟安擔任立委時的服務處副主任，擔任過2屆屏東市民代表、2屆屏東縣議員，對於黨內事務相當熱心，擁有好人緣；而他選縣黨部主委時，也大力相挺；先前他要選立委，育豪也幫忙張羅選舉看板事宜。去年不幸被診斷罹患肝癌，也積極抗癌，仍不敵病魔過世。

劉育豪住院期間，許展維多次前往探視，劉育豪臉書最後停留在6月25日，「年紀大了，老交情的兄弟自然多，見了面相當開心，而我也只是做個紀錄，大家沒事少跑醫院。感謝屏東縣黨部前主委許展維議員，凡事親力親為」。

許展維說，當天他去醫院探望育豪，育豪仍關心縣長周春米明年要拚連任等議題；他安慰育豪先顧好自己的身體。不料，竟是最後一面。「原想在臉書發表兄弟一路好走」的話，但又覺得無法代表他與育豪深厚的感情，只能說「真的很難過」。