因應跨年與春節人車潮　饒慶鈴要求強化交通安全管理

▲饒慶鈴(中)要求強化交通安全管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣12月份道路安全聯繫會報，29日下午於縣府第一會議室召開，由縣長饒慶鈴主持，台東縣警察局、各警分局、台東縣議會代表、相關局處及道安會報各編組人員出席與會。饒縣長指示，各道安編組單位務必落實執行跨年晚會期間之交通動線規劃、疏導與管制措施，並要求各施工單位於春節前加速工程進度，完善警示設施，確保用路安全。

饒慶鈴表示，隨著2026年即將到來，《東！帶我走》2026台東跨年晚會將於台東市國際地標盛大舉行，今年活動邀請多組知名藝人演出，預期將吸引大量人潮與車潮。請各相關單位提前完成周邊道路交通管制、疏導及安全維護規劃，確保交通順暢及會場秩序，讓縣民與遊客能平安、愉快迎接新年。

針對即將到來的115年春節連續假期，饒縣長指出，距離假期尚有一個多月時間，請各道路權責單位持續督促施工廠商加速工程進度，並完善施工路段之安全警示與動線維護措施，儘量縮短封路及施工影響時程，使道路及早恢復平順，確保春節期間行車及用路安全。

會中也指出，台東縣114年重大交通事故防制成效，較113年及112年明顯進步，A1類交通事故死亡人數及多項事故型態均呈下降趨勢，顯示交通工程改善、執法管制及事故分析研判方向正確，成果難能可貴。饒縣長於歲末年終之際，特別感謝所有道安編組同仁的努力與付出，為提升台東交通安全品質貢獻心力，並期勉持續精進，共同守護縣民行車安全。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠於工作報告中指出，縣府持續秉持「酒駕零容忍」立場，目前正值年終尾牙及聚餐旺季，呼籲用路人切勿心存僥倖酒後駕車，以免危害自身及他人生命財產安全，甚至造成無辜家庭的傷害。警方除持續加強交通稽查勤務外，也再次重申「酒後駕車，害人害己」，並請各相關編組單位共同配合宣導。

此外，毒品會影響中樞神經，導致判斷力及反應能力下降，對道路安全構成重大威脅，其危害程度不亞於酒駕。吳昇忠表示，查緝毒駕已列為本縣道路交通安全重點工作方向。執法單位配合中央打擊毒駕政策，自11月20日導入唾液毒品快篩技術後，針對夜間、事故高風險時段及事故熱區加強攔查，截至目前已查獲毒駕案件10件，有效嚇阻毒品影響駕駛行為，降低道路事故風險，後續將持續精進相關取締作為。