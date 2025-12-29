　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

因應跨年與春節人車潮　饒慶鈴要求強化交通安全管理

▲饒慶鈴(中)要求強化交通安全管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲饒慶鈴(中)要求強化交通安全管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣12月份道路安全聯繫會報，29日下午於縣府第一會議室召開，由縣長饒慶鈴主持，台東縣警察局、各警分局、台東縣議會代表、相關局處及道安會報各編組人員出席與會。饒縣長指示，各道安編組單位務必落實執行跨年晚會期間之交通動線規劃、疏導與管制措施，並要求各施工單位於春節前加速工程進度，完善警示設施，確保用路安全。

饒慶鈴表示，隨著2026年即將到來，《東！帶我走》2026台東跨年晚會將於台東市國際地標盛大舉行，今年活動邀請多組知名藝人演出，預期將吸引大量人潮與車潮。請各相關單位提前完成周邊道路交通管制、疏導及安全維護規劃，確保交通順暢及會場秩序，讓縣民與遊客能平安、愉快迎接新年。

針對即將到來的115年春節連續假期，饒縣長指出，距離假期尚有一個多月時間，請各道路權責單位持續督促施工廠商加速工程進度，並完善施工路段之安全警示與動線維護措施，儘量縮短封路及施工影響時程，使道路及早恢復平順，確保春節期間行車及用路安全。

會中也指出，台東縣114年重大交通事故防制成效，較113年及112年明顯進步，A1類交通事故死亡人數及多項事故型態均呈下降趨勢，顯示交通工程改善、執法管制及事故分析研判方向正確，成果難能可貴。饒縣長於歲末年終之際，特別感謝所有道安編組同仁的努力與付出，為提升台東交通安全品質貢獻心力，並期勉持續精進，共同守護縣民行車安全。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠於工作報告中指出，縣府持續秉持「酒駕零容忍」立場，目前正值年終尾牙及聚餐旺季，呼籲用路人切勿心存僥倖酒後駕車，以免危害自身及他人生命財產安全，甚至造成無辜家庭的傷害。警方除持續加強交通稽查勤務外，也再次重申「酒後駕車，害人害己」，並請各相關編組單位共同配合宣導。

此外，毒品會影響中樞神經，導致判斷力及反應能力下降，對道路安全構成重大威脅，其危害程度不亞於酒駕。吳昇忠表示，查緝毒駕已列為本縣道路交通安全重點工作方向。執法單位配合中央打擊毒駕政策，自11月20日導入唾液毒品快篩技術後，針對夜間、事故高風險時段及事故熱區加強攔查，截至目前已查獲毒駕案件10件，有效嚇阻毒品影響駕駛行為，降低道路事故風險，後續將持續精進相關取締作為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

【這是4K直播捏】7.0強震「象山鏡頭君」抖到模糊「台北101耐震有夠強」

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

更多熱門

相關新聞

台最強跨年演唱會將登場　饒慶鈴要求團隊全面就位

台最強跨年演唱會將登場　饒慶鈴要求團隊全面就位

全台最強跨年演唱會《東！帶我走》2026台東跨年晚會，將於12月31日晚間在台東市海濱公園盛大登場。縣長饒慶鈴今（29）日在副縣長王志輝、警察局長蔡燕明及縣府各局處首長陪同下，前往會場視察整備情形，並要求縣府團隊全面就位，確保活動安全順利進行。

2026高雄跨年總攻略！3階段交管

2026高雄跨年總攻略！3階段交管

北捷跨年42小時不打烊！重點站加派5保全　增設防禦鋼叉

北捷跨年42小時不打烊！重點站加派5保全　增設防禦鋼叉

北市跨年維安升級！千警荷槍實彈待命　民眾進場打開隨身包查驗

北市跨年維安升級！千警荷槍實彈待命　民眾進場打開隨身包查驗

衝台中跨年！中捷開到凌晨2點「2條免費接駁」

衝台中跨年！中捷開到凌晨2點「2條免費接駁」

關鍵字：

跨年道安台東

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面