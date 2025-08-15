政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院7月11日通過國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，納入普發現金1萬元。行政院會昨（14日）則提出修正草案，維持普發現金1萬、對弱勢加碼，並將預算規模從5450億增至5900億，增加預算也會用在包括強化電力系統等項目。民眾黨團砲轟不用送了，「發1萬心不甘情不願」。綠委林楚茵今（15日）表示，普發1萬藍白買完票就作廢？特別條例撥亂反正藍白別再擋！綠委吳思瑤則指出，支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展，民眾黨就是輝達進駐北士科的絆腳石。

對於民眾黨說法，林楚茵表示，台美關稅談判還在進行，暫時性關稅開徵確實衝擊不少產業與民生。所以行政院主動提案修正特別條例，不只維持普發現金1萬，更再擴大照顧產業；讓預算編列回歸正軌到「行政院」權責，這才是正常的合法合憲程序。

林楚茵質疑，民眾黨是跟台電有仇還是與全民為敵？強化電力系統是國家最關鍵的基礎設施之一，不僅影響國家安全更與產業民生息息相關，民眾黨卻搶著發聲明反對。當電力系統遭到威脅，不分黨派的民眾都會一同受害，唯一得利的只有對台灣虎視眈眈的中國。

林楚茵強調，顧產業、助弱勢、補電網，這些議題不是政治是民生，藍白只在意操弄政治博流量，如果還要繼續杯葛預算意圖癱瘓國家，不禁讓人懷疑是拿了中國多少好處？中央提預算發現金，蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕繼續裝傻不願意還稅於民嗎？

吳思瑤強調，她支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展。民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算，民眾黨就是阻礙北士科發展，更是輝達進駐北士科的絆腳石。