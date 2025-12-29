科技接軌未來！　台南5G新科技學習計畫成果亮眼8校全數獲教育部殊榮

▲台南市8所學校參與教育部5G新科技學習推廣計畫，在南區成果交流會中全數獲獎，成果亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部日前於國立高雄大學舉辦「114學年度上學期5G新科技學習推廣計畫南區成果交流會」，來自11縣市、51所計畫學校齊聚展示教學成果，台南市共有8所學校獲選參與並全數獲獎，在課程設計、教學創新與學習成效上表現亮眼，展現新科技教育的豐碩成果。

台南市多年來深耕5G與新科技融入教學，持續打造沉浸式、多元化的學習環境成果斐然。此次獲選學校包含教育元宇宙推廣計畫的土城國小、重溪國小、崇明國小，以及VR融入教學推廣計畫的仙草實小、竹門國小、河東國小、長安國小與仁德國中，共8校在全國舞台上嶄露頭角。

市長黃偉哲表示，台南市在本次成果交流會中，榮獲「VR教學實踐獎」、「VR創新應用獎」、「VR最佳團隊獎」、「VR學習卓越獎」、「教育元宇宙創新應用獎」及「教育元宇宙最佳推動獎」等多項肯定，顯示教育部對台南推動5G新科技教學成果的高度肯定。他指出，VR與元宇宙不只是教學工具的升級，更是教育思維的轉變，透過沉浸式與互動式學習，學生能跨越時空限制，主動探索知識，培養跨域思考與解決問題的能力，市府將持續支持學校發展新科技教學，協助孩子與世界接軌。

教育局長鄭新輝指出，5G新科技為教育開啟共學新紀元。長期投入教育元宇宙教學的土城國小與重溪國小，透過元宇宙平台進行跨校共學，學生化身小小解說員，彼此介紹校園特色；崇明國小則與台北市西湖國小跨縣市合作，應用元宇宙進行食農與英語文化課程，突破距離限制。三校在此次交流會中，分別榮獲「教育元宇宙最佳推動獎」與「教育元宇宙創新應用獎」。

在VR融入教學方面，河東國小榮獲「VR創新應用獎」，仙草實小拿下「VR最佳團隊獎」，竹門國小獲頒「VR教學實踐獎」。偏鄉學校透過VR教材縮短城鄉差距，例如河東國小導入「星星的世界」VR教材，讓學生不受時間與天候限制，學習星體方位與觀測角度；仙草實小與竹門國小則結合在地文化、客語與自然領域，發展家鄉導覽與語言學習課程，讓學習更貼近生活。

此外，長安國小榮獲「VR學習卓越獎」，與國立高雄大學共同開發《玩樂之聲Plus》VR教材，帶領學生探索海洋生物的聲音與特性，並上架教育大市集促進資源共享；仁德國中則以「熱對物質的影響」VR教材，引導學生進行熱漲冷縮、熱氣產生等實驗，將抽象科學概念轉化為具體體驗，提升學習動機。



數位學習推動辦公室主任高誌健表示，5G新科技為教育帶來嶄新願景，透過沉浸式學習與跨校協作，學生能在虛擬環境中探索、討論與創作。未來將持續透過示範學校推廣機制，協助更多學校建構穩定且前瞻的數位學習環境，實現開放且平等的學習理念。