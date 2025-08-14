普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

▲卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

立法院於2025年7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」以來，行政院長卓榮泰對於普發現金1萬，始終認為是違法違憲，甚至還質疑，如果將國家的錢用來普發每人1萬元，民眾可能只會用來「買遙控飛機、買冰箱」，對「國家發展無助益」。

但726大罷免大失敗後，行政院會今（14日）則通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案》，根據修正案內容，普發1萬沒有排富條款，只微調發放時程。卓揆態度出現180度大轉彎，《ETtoday新聞雲》依時間序整理普發現金政策爭議，供讀者了解。

政策背景

•2025年4月24日：行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模達新台幣4100億，將用於企業金融支持、提升產業競爭力、挹注台電及勞健保，普發現金並未列入。

行政院長卓榮泰當時表示，把現金發給每個人是快樂的事情，但對國家長遠整體發展應該有更合理的做法，在國家面臨外交軍事甚至財政重大衝擊時，只用發現金的方式，不是最好的解決國家問題方法。

•2025年7月3日：行政院長卓榮泰公開表示，普發現金「萬萬使不得」，將導致國家在產業支持、穩定民生、維護國安、防災能力、關鍵基礎設施維護及農糧安全儲備等方面的力道變小，並警告在野黨恐再次「掏空國庫、耗損國力」。

•2025年7月11日：立法院三讀通過由國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，該條例匡列新台幣5450億元的特別預算經費上限，並明定每人普發現金1萬元。值得注意的是，普發現金部分必須在2025年10月31日前執行完畢。

▼行政院長卓榮泰日前出席會後記者會，強調普發現金「必須舉債1014億元」，內心非常交戰。（圖／記者陳家祥攝）

卓榮泰態度轉變歷程 從堅決反對、「內心交戰」到決定執行

•2025年7月15日：卓榮泰在高雄視察，首次針對立院三讀普發現金的議題表達看法。他質疑，如果將國家的錢用來普發每人1萬元，民眾可能只會用來「買遙控飛機、買冰箱」，這對「國家發展無助益」，表達堅決反對立場。

•2025年7月17日：卓榮泰在行政院會詳細說明財政狀況，強調「內心非常交戰」。他指出，雖然稅收實徵數確實超乎預算達1兆8707億元，但其中有2804億元已撥給地方政府，1957億元依法撥補給特種基金，扣除這些及用於償還債務、減少舉債和特別預算後，目前可運用的歲計賸餘約為4436億元。然而，立法院三讀通過的特別條例總額為5450億，因此，普發現金「必須舉債1014億元」，希望能到立法院說明實際財政狀況。

•2025年7月31日：行政院發言人李慧芝轉述，卓揆在政院院會中表示，行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」三讀通過，會依法公布生效，但行政院堅持認為有憲法上、法律上的瑕疵，「也就是說，當立法院無論在預算案或是法律案，要大幅增加政府歲出的時候，必須徵詢行政院意見，同時要找出財源」，未來有必要思考，依照憲法體制尋求憲政機制，適當時間要提出釋憲，以杜絕行政立法上對於權力分立的憲政秩序紛爭。

•2025年8月1日：總統賴清德正式公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中第三條明確規定普發現金1萬元。

•2025年8月12日：卓榮泰院長表示，既然總統已正式公告並使韌性特別條例生效，行政院將「依照總統所公布的內容為準」執行，衡量對產業的支持方案是否調整或增加，至於普發現金等其他部分則「基本上不變」。

然而，對於條例中要求10月底前完成普發現金的時程，卓榮泰坦言「有困難」，過去普發現金，提前做了很多準備作業，但現在是立法院突然加了這個作業，沒辦法提前做準備，政院會努力在條例修正、預算編列後，訂定可執行時間。

•2025年8月14日： 14日行政院會提出《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案》，根據修正案內容，沒有訂定排富條款，但微調發放時程，特別條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，擬於特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。

對於在726大罷免後，為何民進黨政府對於普發1萬元現金的態度大轉彎一事，行政院發言人李慧芝表示，朝野都有反映民意，各行各業遇到美國關稅、風災水災影響，社會需要更多支持。

▼行政院會14日針對《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》提出修正條例草案。（圖／經濟部提供）