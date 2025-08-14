　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

▲卓榮泰。（圖／行政院提供）

▲卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

立法院於2025年7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」以來，行政院長卓榮泰對於普發現金1萬，始終認為是違法違憲，甚至還質疑，如果將國家的錢用來普發每人1萬元，民眾可能只會用來「買遙控飛機、買冰箱」，對「國家發展無助益」。

但726大罷免大失敗後，行政院會今（14日）則通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案》，根據修正案內容，普發1萬沒有排富條款，只微調發放時程。卓揆態度出現180度大轉彎，《ETtoday新聞雲》依時間序整理普發現金政策爭議，供讀者了解。

政策背景

•2025年4月24日：行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模達新台幣4100億，將用於企業金融支持、提升產業競爭力、挹注台電及勞健保，普發現金並未列入。

行政院長卓榮泰當時表示，把現金發給每個人是快樂的事情，但對國家長遠整體發展應該有更合理的做法，在國家面臨外交軍事甚至財政重大衝擊時，只用發現金的方式，不是最好的解決國家問題方法。

•2025年7月3日：行政院長卓榮泰公開表示，普發現金「萬萬使不得」，將導致國家在產業支持、穩定民生、維護國安、防災能力、關鍵基礎設施維護及農糧安全儲備等方面的力道變小，並警告在野黨恐再次「掏空國庫、耗損國力」。

•2025年7月11日：立法院三讀通過由國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，該條例匡列新台幣5450億元的特別預算經費上限，並明定每人普發現金1萬元。值得注意的是，普發現金部分必須在2025年10月31日前執行完畢。

▼行政院長卓榮泰日前出席會後記者會，強調普發現金「必須舉債1014億元」，內心非常交戰。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院長卓榮泰出席會後記者會，說明110-113年歲計賸餘使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

卓榮泰態度轉變歷程　從堅決反對、「內心交戰」到決定執行

•2025年7月15日：卓榮泰在高雄視察，首次針對立院三讀普發現金的議題表達看法。他質疑，如果將國家的錢用來普發每人1萬元，民眾可能只會用來「買遙控飛機、買冰箱」，這對「國家發展無助益」，表達堅決反對立場。

•2025年7月17日：卓榮泰在行政院會詳細說明財政狀況，強調「內心非常交戰」。他指出，雖然稅收實徵數確實超乎預算達1兆8707億元，但其中有2804億元已撥給地方政府，1957億元依法撥補給特種基金，扣除這些及用於償還債務、減少舉債和特別預算後，目前可運用的歲計賸餘約為4436億元。然而，立法院三讀通過的特別條例總額為5450億，因此，普發現金「必須舉債1014億元」，希望能到立法院說明實際財政狀況。

•2025年7月31日：行政院發言人李慧芝轉述，卓揆在政院院會中表示，行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」三讀通過，會依法公布生效，但行政院堅持認為有憲法上、法律上的瑕疵，「也就是說，當立法院無論在預算案或是法律案，要大幅增加政府歲出的時候，必須徵詢行政院意見，同時要找出財源」，未來有必要思考，依照憲法體制尋求憲政機制，適當時間要提出釋憲，以杜絕行政立法上對於權力分立的憲政秩序紛爭。

•2025年8月1日：總統賴清德正式公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中第三條明確規定普發現金1萬元。

•2025年8月12日：卓榮泰院長表示，既然總統已正式公告並使韌性特別條例生效，行政院將「依照總統所公布的內容為準」執行，衡量對產業的支持方案是否調整或增加，至於普發現金等其他部分則「基本上不變」。

然而，對於條例中要求10月底前完成普發現金的時程，卓榮泰坦言「有困難」，過去普發現金，提前做了很多準備作業，但現在是立法院突然加了這個作業，沒辦法提前做準備，政院會努力在條例修正、預算編列後，訂定可執行時間。

•2025年8月14日： 14日行政院會提出《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案》，根據修正案內容，沒有訂定排富條款，但微調發放時程，特別條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，擬於特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。

對於在726大罷免後，為何民進黨政府對於普發1萬元現金的態度大轉彎一事，行政院發言人李慧芝表示，朝野都有反映民意，各行各業遇到美國關稅、風災水災影響，社會需要更多支持。

▼行政院會14日針對《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》提出修正條例草案。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院會14日針對《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》提出修正條例草案。（圖／經濟部提供）

08/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死
環抱女學生猥褻！　台中公車狼正面曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

政院提追加預算「罷免投票要15.4億」！　羅智強轟：毫無廉恥

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

被指行政院會交鋒！卓榮泰踉蹌盧秀燕伸手急扶　還原會議現場

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

相關新聞

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別條例》，其中納入普發現金1萬元。行政院會14日將提出修正案，將原定「10月31日前發放完畢」改為「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」。對此，國民黨立委王鴻薇批評，行政院如今才願意普發現金，卻又透過特別條例延後時程，根本是自己在拖時間，呼籲應尊重立法院三讀通過的版本，儘速把錢發到人民手中。

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

《青年基本法》逐條審查　4小黨籲加速通過「將18歲公民權納入」

《青年基本法》逐條審查　4小黨籲加速通過「將18歲公民權納入」

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

盧秀燕不選黨魁誰來接？　蔣萬安表態了

盧秀燕不選黨魁誰來接？　蔣萬安表態了

普發現金行政院國民黨民進黨卓榮泰普發1萬內心交戰

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

