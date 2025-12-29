日BL漫畫家「標五星旗」宣傳台版作品　遭出征！出版社取消簽名會

▲漫畫家「ニクヤ乾」言論被出征。（圖／翻攝自X）

記者施怡妏／綜合報導

日本人氣BL漫畫家「ニクヤ乾」（Nikuya Inui）原預計於2026年台北國際動漫節舉辦簽名會，卻在宣傳中文版作品時貼出中國五星旗，並在直播中以輕蔑語氣稱台灣為「某個國家」，被出征後他立刻道歉，並將國旗改為台灣國旗，但台灣網友仍不買單。對此，青文出版發聲明，取消2場簽名會活動，並全額退款。

宣傳台灣中文版標五星旗 直播嘲諷台灣「某個國家」



[廣告]請繼續往下閱讀...

ニクヤ乾於X（原Twitter）發文，將與原出版社「Core Magazine」解約，並附上各語言版本的作品封面，卻在台灣出版書籍上打上「中文版」並放上中國國旗。後續在直播中，更以輕蔑語氣避談「台灣」二字，稱作品「在某個國家買得到」。

有粉絲當下提醒「作品是在台灣出版，如果標成其他國家，粉絲會很難過。」ニクヤ乾卻回應「不清楚實際販售地點，就像我不知道法文版是否在法國賣。」此說法立刻被打臉，有網友翻出作者3年前的PO文，清楚寫著「台灣版」，如今卻喊不知道，質疑他為了配合中國市場才刻意迴避。

刪文換國旗＋道歉 台灣網友仍不買單



事後ニクヤ乾雖刪除貼文、改用台灣國旗，並發文道歉「因欠缺周全考量的發言，傷害了許多讀者，也造成混亂」。但多數粉絲並不接受，認為他在直播中嘲笑語氣才是真心話。

他後來又在X上發出中、日文雙語長文，再次道歉稱「因無知與誤判傷害了台灣讀者」、「我誤以為有差異，未查證就發文，是我錯了。」但仍無法止住網友怒火，網路上出現大量退貨潮，許多抽到簽名資格的粉絲也表示想棄單。

對此，台灣代理出版社「青文出版」稍早發文，本公司業經審慎考量後，決定取消原定於2026年2月7日二場簽名會（動漫節現場 & 金石堂汀州店）；簽名資格已付款者，將於2025年12月31日前依原付款方式全額退款。