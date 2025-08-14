　
政治

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

▲▼民進黨協調民間愛心家電。（圖／民進黨提供）

▲民進黨協調民間愛心家電。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨為協助遭受丹娜絲颱風及豪雨災情影響的南部居民，今（14）日民進黨發言人韓瑩表示，民進黨媒合愛心民間團體捐助受災戶小家電一批，已於今日行文民進黨雲林縣、嘉義縣、台南市地方黨部，將由地方黨部受理災民申請，協助居民儘早恢復正常生活。

韓瑩指出，此次收到各界捐贈愛心家電，包含冰箱、除濕機、顯示器、風扇、洗衣機、微波爐、電子鍋等小型家電，由於數量有限，此次受理申請捐贈對象為雲嘉南地區因丹娜絲颱風及風災後暴雨受災民眾，且需經鄉、鎮、縣市政府申請提報受災戶，並認定為中、低收入受災戶為主。

韓瑩補充，同時，申請者符合優先補助資格者皆需檢附證明影本，並於8月14日至8月29日期間向雲林縣、嘉義縣、台南市地方黨部提出申請，額滿則提前停止受理。

韓瑩表示，丹娜絲颱風及後續暴雨重創南台灣，民進黨除了媒合民間愛心單位提供小型家電捐助受災居民，日前更由黨公職接力前往災區，協助災民搭建屋頂帆布、清掃家園等工作，加速受災戶重建家園，讓災民儘速恢復生活日常。

《捐贈電器申請專線》

雲林縣黨部05-5348640
嘉義縣黨部05-3625228
台南市黨部06-2655120

08/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

愛心捐助協助災民民進黨南部災情家電捐贈颱風

