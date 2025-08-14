蘇巧慧：順應民意合法合憲發現金　藍白別再擋強化電力韌性預算

▲民進黨立委蘇巧慧。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

關於行政院為加強支持產業、照顧弱勢族群以及發放現金作業所需新增的相關經費，將特別預算整體經費上限由原本的5,450億元提高為5,900億元一事，民進黨立委蘇巧慧表示，在考慮民意與國家財政允許下，她贊成順應民意，以合法合憲方式，由行政院提案來支應發放現金；她也呼籲在野黨，不應該再阻擋強化電力韌性的預算。

蘇巧慧表示，台灣產業和其他國家一樣面臨美國關稅的壓力，她全力支持政院增加預算來支持受衝擊的產業，而且希望速度要快、強度要大，讓產業感受溫暖。

至於發放現金部分，蘇巧慧指出，民進黨過去八年經濟治理能力比起國民黨好得太多，舉債最少、還債最多。國民黨時代債務佔GDP比例曾經高達39%，民進黨現在只有26%左右，所以即使舉債來發一萬元現金，政府財務還是比國民黨時代好很多很多。

蘇巧慧說，在考慮民意與國家財政允許下，她贊成順應民意，以合法合憲方式，由行政院提案來支應發放現金，預計今年稅收也可望超乎預期來回補。

另外，蘇巧慧也提到，近來颱風遇到颱風直襲停電嚴重，陸續造成造成數十萬戶停電，更有台電工程人員在攀爬電桿搶救復電時喪失生命，因此撥補台電工程經費、健全台電財務來加速電線電纜地下化，政府應該盡全力幫忙，為了保護人民生命財產安全，希望藍白不應該再阻擋強化電力韌性的預算。