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不畏風雨為愛啟程　蘇巧慧籲出門投票：讓世界知道親中不是台灣選項

▲▼倒數一天！「新北來罷」車隊不畏風雨前進林口、泰山、板橋 蘇巧慧：出門投票 讓世界知道親中不是台灣的選項。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲倒數一天！「新北來罷」車隊不畏風雨前進林口、泰山、板橋。（圖／民進黨新北市黨部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

罷免投票倒數最後一天，民進黨新北市黨部「新北來罷！」車隊今（25日）把握最後機會，一早從三芝出發，風雨無阻前進八里、淡水，隨後轉戰林口。一整天大雨不斷，眾人從頭濕到腳，但依然不減車隊氣勢，高喊「大罷免、大成功」，「罷免是愛，為愛啟程」等口號。民進黨新北黨部主委蘇巧慧喊話，出門投票，讓世界知道親中不是台灣的選項。

民進黨新北市黨部「新北來罷！」車隊今一早從三芝出發，和新北市議員鄭宇恩、公民團體風雨無阻前進八里、淡水，隨後轉戰林口，由主任委員蘇巧慧與立法委員邱議瑩、林楚茵、吳沛憶、黃捷，在地議員李宇翔，新北市黨部執行委員戴翎育一同前進林口、泰山，晚上掃街最終場「板東大車掃」，車隊直攻板橋東區，由蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸，新北市議員戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、石一佑聯合車掃，並在雙北大罷免聯合辦公室前結束，把握罷免投票前最後一天發動密集掃街。

一整天大雨不斷，眾人從頭濕到腳，但依然不減車隊氣勢，高喊「大罷免、大成功」，「罷免是愛，為愛啟程」等口號，路旁也有許多民眾主動搖下車窗比讚給予鼓勵，或者開窗大喊口號，眾人氣勢高昂，力拚恢復國會秩序。

蘇巧慧指出，新北在這次公民發起的大罷免運動中實屬重中之重，而新北隊也全體總動員，不只地方黨公職不分「罷區」與「非罷區」都全力與公民團體並肩作戰，同時立法院民進黨團也多次來到新北協助，今天她與立法院好戰友、好姐妹一起再次呼籲民眾出門投票，懇請每一位市民明天一起出門投票，也再次向眾人呼籲，下架向中國靠攏的國民黨立委，讓全世界知道「親中」不是台灣人的選項，讓國際社會看見台灣人守護民主的決心。

邱議瑩表示，在最後關鍵的倒數5天，其實可以看見在各行各業支持罷免行動的民眾陸續站出來，不只在社群上發文聲援，更有許多海外民眾特別買機票，要回家投票，「千萬別小看台灣人的行動力。」邱議瑩提到，高雄人已經為全台灣示範，罷免掉不適任的人選，對地方發展有莫大的助益，呼籲新北市民明天一定要出門投票，用手中的罷免同意票，給新北一個更好的發展機會。

黃捷強調，這場罷免運動並非如許多藍白立委聲稱的「惡罷」，這次的大罷免是為了恢復台灣的國會秩序，更是為了守護台灣得來不易的民主制度。罷免是因為對台灣的愛，是因為不願意看到台灣好不容易達成的經濟與民主成果，被藍白聯手摧毀，呼籲眾人為了台灣，明天一起出門投下同意罷免票。

林楚茵表示，今天車掃雖然持續下雨，但車隊風雨無阻，而路邊更能看見許多民眾揮手、比讚，給予支持，她提到這次的口號「罷免是愛、為愛啟程」，正說明了台灣人熱愛民主的力量無限強大，她相信這樣強大的力量也讓許多國民黨立委心中想當忐忑，「因為他們知道公民的力量，才是最堅不可摧的。」

吳沛憶說，她是在立法院第一位立委揭露洪孟楷濫用質詢權，索取台積電機密資料，而令她感到意外的，不只是洪孟楷沒有為此道歉，反而還對她提告，「不僅濫用職權，還濫用司法資源。」吳沛憶呼籲人民一定要站出來，讓國民黨立委知道台灣是屬於全體公民的台灣，下架濫用職權、不尊重民主制度的立法委員。

▲▼倒數一天！「新北來罷」車隊不畏風雨前進林口、泰山、板橋 蘇巧慧：出門投票 讓世界知道親中不是台灣的選項。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼倒數一天！「新北來罷」車隊不畏風雨前進林口、泰山、板橋 蘇巧慧：出門投票 讓世界知道親中不是台灣的選項。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼倒數一天！「新北來罷」車隊不畏風雨前進林口、泰山、板橋 蘇巧慧：出門投票 讓世界知道親中不是台灣的選項。（圖／民進黨新北市黨部提供）

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