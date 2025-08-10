支援前線！綠營赴安坑拔羅波：羅明才唱跳愚弄選民　非立委本業

▲民進黨立委蘇巧慧、民進黨新北市議員陳乃瑜、民進黨新北市議員陳永福特助陳韋任。（資料照／翻攝自Facebook／陳乃瑜）

記者詹詠淇／台北報導

823第二波大罷免倒數2周，民進黨立委、新北黨部主委蘇巧慧今（10日）上午陪同新店罷團掃街時坦言，安坑是過去民進黨傳統較艱困地區，因此更應該站出來告訴大家訴求。民進黨新北市議員陳乃瑜則說，羅在這次罷免中相當積極，在立法院又唱又跳、在街頭站路口，但過去30年來地方對國民黨立委羅明才長什麼樣、做什麼事都一知半解，也不知道羅為地方做什麼貢獻，「希望羅委員好好想一想，而不是找這些藍營大咖陪他又唱又跳，一起欺騙選民、愚弄選民。」

罷免國民黨立委羅明才團體「拔羅波」今（10日）上午和民進黨立委、新北黨部主委蘇巧慧以及民進黨新北市議員陳乃瑜、民進黨新北市議員陳永福特助陳韋任前往安坑掃市場。

蘇巧慧受訪時表示，距離823只剩下2周，823是這場國會恢復秩序的公民運動中，再延續的第二回合，「我們很希望大家還是能站出來，用人民聲音告訴國會議員，我們希望台灣價值優先，憲政秩序、國會秩序要遵守，所以每個大街小巷其實我們都還是希望能告訴大家這場823意義。」

蘇巧慧坦言，安坑地區過去確實是民進黨傳統比較艱困、辛苦的地方，所以更應該來到這，告訴大家我們的訴求，也希望能讓安坑地區更清楚了解公民團體意志。

至於怎麼看今天羅明才邀請基隆市長謝國樑、新北市長掃建國仁愛市場，連兩天催票都動用縣市首長？陳乃瑜認為，網友說大罷免治百病好像有點道理，過去30年來，在她還在就讀國小時，羅明才就是立委，到現在自己兩個孩子都讀小學了，羅明才還是委員。

陳乃瑜說，但很奇怪，這30年來，地方鄉親對於羅明才長什麼樣子、做過什麼事都一知半解、從來沒有看過他，但沒想到在這次由公民團體促成的大罷免行動中，可看到羅明才非常積極，不只在立法院又唱又跳，甚至認真參與地方行程、在街頭站路口。

陳乃瑜要奉勸羅明才，立委工作不是唱歌跳舞或在路口跟大家揮揮手就算了，要看你在立法院的問政表現。長達30年來，地方遇到非常多問題，包括安坑地區交通、停車問題，她不知道羅明才這30年來做出什麼努力，為地方做什麼貢獻？「也希望羅委員好好想一想，而不是找這些藍營大咖陪他又唱又跳，一起欺騙選民、愚弄選民。」

媒體關心，接下來地方黨部如何協助罷團？空陸戰策略為何？陳韋任認為，空戰應該已經很強了，接下來密集在陸戰，像他已經陪同罷團在烏來、石碇徒步掃街，未來持續在陸戰進行，選前黃金周配合地方黨部、罷團也會有造勢活動，最後823懇請大家出來投票，表達自己意見。