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蘇巧慧陪投票！蕭美琴問「你投完了沒」　下秒反應網笑翻：好可愛

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagrem／su.chiaohui）

▲蘇巧慧陪蕭美琴投票。（圖／翻攝自Instagrem／su.chiaohui）

記者曾筠淇／綜合報導

全台罷免投票今（26）日登場，民進黨新北黨部主委、立委蘇巧慧稍早就在IG分享，她早上陪副總統蕭美琴一起去投票，但沒想到對方下車後，居然問她「你投完了沒？」而後蕭美琴的反應，也讓大票網友直呼「太可愛了啦」、「哈哈哈要巧慧投什麼」。

蘇巧慧在IG上發文直呼「喜獲咪琴扶肩照一枚！」她透露自己一早就陪副總統蕭美琴到永和投票，結果對方下車的第一句話，就是「你投完了沒？」不過蕭美琴話才問出口，馬上意識到不對，於是趕緊扶著蘇巧慧說，「歹勢歹勢，你今天不用投！」

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貼文曝光後，底下網友也紛紛直呼，「美琴好可愛，以為是總統立委大選嗎」、「超可愛的美琴」、「和我一樣也不用投」、「超可愛的副總統」、「副總統真勾錐」、「副總統也太可愛」、「太可愛了」。

不過也有網友疑惑，「為什麼不用投，什麼意思？」就有熱心網友回應，「蘇巧慧是樹林鶯歌選區，該區罷免沒有成案」。事實上，蘇巧慧是新北市第五選舉區的立委，推動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體「去怋除穢」6月5日就已宣布，因為連署書未達標，團隊將不送件，並返回與銷毀個資。

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