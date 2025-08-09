　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823二波罷免倒數　綠營赴新店「拔羅波」：會扛起責任與公民同行

▲▼民進黨公職陪同罷團掃街。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨公職陪同罷團掃街。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

823第二波罷免投票即將到來，民進黨日前已經宣示與公民同行，今（9）日由代理秘書長何博文、新北市主委蘇巧慧、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、議員陳永福、陳乃瑜，前往新店與「拔羅波」罷團掃市場，何博文表示，未來將安排多線齊發，由51戰隊與縣市議員以徒步方式傳達訴求。蘇巧慧表示，即使726罷免投票結果不如預期，但是民進黨不會放棄，深化民主的責任也不會讓公民團體自己面對，將扛起責任與公民同行。

今日掃市場行程為日前南部風災及連日豪雨暫告段落後，民進黨首場公開掃街行程，由新北黨部發起，聯合黨中央代理秘書長何博文、立法院黨團幹事長吳思瑤，共同前進新店市場。

何博文表示，不只在新店，今天七個罷區活動不間斷，黨公職都會與公民同行，不管是掃市場、徒步掃街、定點宣傳，或是舉辦客廳會、座談會，每天的行程民進黨都會陪所有公民團體。此外，也會安排多線齊發，由51戰隊與各縣市議員，在各地以徒步掃街的方式深入鄰里向民眾訴求，一定能夠把罷團的意志與訴求傳達給全民，也希望陪同罷團一起完成神聖的民主深化任務。

何博文指出，再怎麼扯後腿也不能扯人民後腿，但國民黨連國人最在意的打詐165專線費用，都可以刪凍跟影響，簡直太荒唐。放眼全世界的民主國家，從來沒有出現在野黨刪的預算比編列的還多，請問多刪的預算，國民黨黨產要出嗎？面對惡質惡刪，如此惡整台灣人民的政黨，才會有如此多的公民站出來關心國會與台灣前途。此次罷免行動絕對是值得讓台灣人民驕傲的民主深化運動，這也是讓民進黨堅持陪所有罷團走這段路的理由，也呼籲這次823相關的活動，大家都能出來共同響應罷團。

有關南部因強降雨導致受災部分，何博文強調，民進黨中央及地方黨公職過去一周以來，每日仍持續接力前往災區救災。今日也由南投縣黨部20人志工團前往台南市佳里區協助弱勢受災戶進行家戶清理。除了清潔工作外，也正協助需要搭蓋帆布弱勢家戶進行施工，儘速協助家戶能遮風避雨。

最後，何博文也特別感謝社會各界的善心，目前已有18家知名電器業者加入此次的南部支持計劃，提供免費檢修及維修優惠等，相關補助內容昨日也已經公布，請有需要的災民朋友可多加利用。

蘇巧慧指出，即使726罷免投票結果不如預期，但是民進黨不會放棄，深化民主的責任也不會讓公民團體自己面對，將扛起責任與公民同行，並強調新北黨部也已於日前召開基層工作會議，向黨公職明確表達「與公民並肩作戰」的立場，將和民團一起堅持到最後，展現守護台灣憲政民主的決心。

吳思瑤說，她今天特別以立法院民進黨團幹事長的身份陪同掃街，代表接下來立法院民進黨團將分進合擊，支援新店罷免投票，更感謝新北黨部與蘇巧慧這段時間積極整合新北民主力量，與公民團體一直站在一起。她表示，新店可以說是國民黨的「雙主場」，不只是羅明才立委的本命區，新店更是國民黨的優勢區，因此未來面對的挑戰必定艱辛，但他們依然會持續努力，與公民團體走完最後一哩路。

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

認出錯了！　美方證實「不疊加」日本15%關稅
女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公
鄧愷威享受啤酒浴笑喊「超臭的」　教頭揭好投關鍵
高雄一早看到「血流成河」！　源頭抓到了
鬼滅金門首映爆人潮！　陸粉絲跨海搶先看
浩子去年身體出狀況今露面說明　阿翔母得腦膜瘤現況曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

幕後／823不能說退就退　罷團調整戰法、綠營要先清兩戰場

在726大罷免，罷團、綠營嚴重挫敗後，外界關注綠營對823後續7件罷免案態度。由於後續罷免案正因補件困難才會在第二波，外界一面倒預期全部不會過關，目前罷團看似意興闌珊、偃旗息鼓，但陸戰一直沒停。而綠營部分，即便黨內有雜音，但不能「說退就退」，綠營人士直言，罷團志工在街頭打拼，拿出了130萬份連署書，民進黨要先想辦法把普發一萬、災後復原戰場盡速清理掉，才能有進一步動作。但公民團體不放棄，民進黨也不能辜負。

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

