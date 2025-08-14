普發現金態度大轉彎？　政院：朝野都有反映民意！社會需更多支持

▲行政院會記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

立法院日前三讀的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發現金1萬元；而行政院會14日提出修正條例草案，沒有列入排富，僅其發放時間稍有調整。對於在726大罷免後，為何民進黨政府對於普發1萬元現金的態度大轉彎一事，行政院發言人李慧芝表示，朝野都有反映民意，各行各業遇到美國關稅、風災水災影響，社會需要更多支持。

行政院於院會後表示，因應近期美國關稅變革等國際情勢變動及地緣政治動態，「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已於114年8月1日制定公布。為配合關稅談判發展，即時支應所需，行政院今（14）日通過本條例修正草案，並將函請立法院審議。

行政院指出，美國於114年8月7日對我國實施關稅新稅率，台灣輸美商品將先適用20%的「暫時性稅率」。為加強對產業的支持，擴大協助範圍，支援各產業需求，同時預留後續編列特別預算額度，增列特別預算供確保產業所需穩定的電力系統，與加強照顧弱勢族群關懷服務、辦理發放現金作業新增相關經費；另為因應實際作業，修正發放現金作業的執行期限。

至於本次修正草案重點，新增「強化電力系統」200億元，為強化韌性措施項目，確保產業所需穩定的電力系統，加上台美關稅談判持續進行，針對產業支持相關措施及早規劃編列特別預算額度，擴大產業支持範圍，加強對產業的支持。行政院為回應產業訴求，確保供電穩定，爭取預算強化電力系統，及配合加強關懷弱勢與發放現金作業所需等原因，提高預算規模至新台幣5,900億元。

在社會各界關注「發放現金」部分，沒有納入排富條款，僅執行期限有所微調。明訂普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

不過，其實原本民進黨陣營內，有不少聲音認為，應該納入排富條款，也有不少民進黨支持者認為，未來如果藍白陣營虛索無度恐會後患無窮。對於政院態度大轉彎一事，李慧芝表示，預算編列跟提案權在行政權，所以行政院要提出修正案才可以發放符合憲政規範，至於設定門檻其實各界都有提出看法，朝野都有反映民意，各行各業遇到美國關稅、風災水災影響，社會需要更多支持。

李慧芝表示，發放現金不設置門檻，弱勢也會加碼，同時編列第二期擴大產業支持預算是200億元，在週一的行政院副院長鄭麗君的記者會上也有強調，我國出口產業受到影響，所以政府會給予支持，政院是責成各部會，針對增加稅率跟競爭對手產生劣勢的產業給予特別支持，今天通過修正案，也是因為要擴大對產業支持部分。