　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政率團隊爭取核定桃園市立醫院　親赴衛福部醫審會簡報

▲桃園市長張善政今天上午率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚親赴衛福部醫審會爭取核定桃園市立醫院。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚親赴衛福部醫審會爭取核定桃園市立醫院。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對六都中，桃園是唯一沒有市立醫院直轄市，市長張善政今（14）日上午率市府團隊包括副市長王明鉅、衛生局長賈蔚出席衛生福利部醫事審議委員會（醫審會）會議，向衛福部爭取核定499張一般急性病床，採取自建自營模式，以確保市民長期穩定醫療保障。張善政於會中呼籲支持此案，讓桃市的醫療量能與人口規模相符，補足急重症資源不足的缺口。

張善政表示，桃園是全國人口成長最快的直轄市，常住人口已逾234萬，每年增加約2萬人，但每萬人口病床數僅約36床，尤其是中壢、平德地區次醫療區域每萬人只有17床，遠低於全國平均，急重症資源尤其短缺。若以八德、大溪等區為例，迄今仍無大型綜合醫院，急診患者需跨區送醫，延誤黃金治療時間，在疫情與登革熱防疫期間，問題更為凸顯。醫審會中部分委員亦針對老人醫學、醫護人力、手術病床及精神醫療給予建議，期待桃園市立醫院可以成為全國具指標性的醫院。

張善政指出，市府完成市立醫院綜合評估後，今年初成功向中央爭取調整次醫療區域劃分，新增桃園「平德」次醫療區域，2月確定選址於八德霄裡公園設置市立醫院，未來服務人口預估可達150萬人。

▲桃園市長張善政今天上午率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚親赴衛福部醫審會，會前仔細討論相關細節。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚親赴衛福部醫審會，會前仔細討論相關細節。（圖／市府新聞處提供）

市府提出，市立醫院將以「健康園區、醫養合一」為核心，打造社區健康醫院、智慧醫院、健康平權醫院與綠色永續醫院。規劃基地面積約4.6公頃，為地上11層、地下3層，總樓地板面積逾10萬平方公尺，鄰近捷運出口，將成為健康治理的中樞引擎，串連全市衛生所與其他醫療院所，形成綿密醫療照護網絡。

市府還說明，選擇自建自營，由政府直接主導決策與營運，能確保政策穩定落地、醫療人力長期留任，並接受議會與市民直接監督，長期提供安全可近的醫療服務，以最高等級的綠建築標準打造亞洲指標性綠色醫院。

張善政強調，市立醫院未來不只是興建一座醫院而是推動桃園從「治病」走向「健康」的城市轉型。市府將持續爭取中央支持，儘速完成核定與後續興建，讓桃園市民享有與人口規模相符的醫療保障，以縮短城鄉差距，全面提升急重症與整體醫療服務品質。

 【更多新聞】

法國男模當「人肉快遞」行李箱運4500萬大麻被逮　超慘下場曝

恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻

男買宵夜嫌滷味攤闆娘態度差　持鐵鎚狠砸後腦勺險死判決出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

總預算追加878.4億　包括罷免公投15.4億、各縣市補助款636億

政院增200億「強化電力系統」　全民普發1萬要再多花10億作業費

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

國民黨核三廣告仿南方公園！酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

普發現金態度大轉彎？　政院：朝野都有反映民意！社會需更多支持

黃國昌轟政委傲慢讓外交官擦屁股　外交部：120分努力維持友誼

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

總預算追加878.4億　包括罷免公投15.4億、各縣市補助款636億

政院增200億「強化電力系統」　全民普發1萬要再多花10億作業費

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

國民黨核三廣告仿南方公園！酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

普發現金態度大轉彎？　政院：朝野都有反映民意！社會需更多支持

黃國昌轟政委傲慢讓外交官擦屁股　外交部：120分努力維持友誼

楊柳颱風最後1.46萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？生活瑣事到命理占卜　AI：本土化元素很強

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

更多熱門

相關新聞

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

國民黨立委王鴻薇指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。然而，8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照後，並搭配嘲諷言論，發布至社群平台Threads。對此，衛福部也迅速對該員進行懲處。

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

航空城安置戶貸款頻碰壁　張善政諷賴政府

航空城安置戶貸款頻碰壁　張善政諷賴政府

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

關鍵字：

爭取核定市立醫院張善政率團隊簡報衛福部

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面