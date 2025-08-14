張善政率團隊爭取核定桃園市立醫院　親赴衛福部醫審會簡報

▲桃園市長張善政今天上午率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚親赴衛福部醫審會爭取核定桃園市立醫院。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對六都中，桃園是唯一沒有市立醫院直轄市，市長張善政今（14）日上午率市府團隊包括副市長王明鉅、衛生局長賈蔚出席衛生福利部醫事審議委員會（醫審會）會議，向衛福部爭取核定499張一般急性病床，採取自建自營模式，以確保市民長期穩定醫療保障。張善政於會中呼籲支持此案，讓桃市的醫療量能與人口規模相符，補足急重症資源不足的缺口。

張善政表示，桃園是全國人口成長最快的直轄市，常住人口已逾234萬，每年增加約2萬人，但每萬人口病床數僅約36床，尤其是中壢、平德地區次醫療區域每萬人只有17床，遠低於全國平均，急重症資源尤其短缺。若以八德、大溪等區為例，迄今仍無大型綜合醫院，急診患者需跨區送醫，延誤黃金治療時間，在疫情與登革熱防疫期間，問題更為凸顯。醫審會中部分委員亦針對老人醫學、醫護人力、手術病床及精神醫療給予建議，期待桃園市立醫院可以成為全國具指標性的醫院。

張善政指出，市府完成市立醫院綜合評估後，今年初成功向中央爭取調整次醫療區域劃分，新增桃園「平德」次醫療區域，2月確定選址於八德霄裡公園設置市立醫院，未來服務人口預估可達150萬人。

▲桃園市長張善政今天上午率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚親赴衛福部醫審會，會前仔細討論相關細節。（圖／市府新聞處提供）

市府提出，市立醫院將以「健康園區、醫養合一」為核心，打造社區健康醫院、智慧醫院、健康平權醫院與綠色永續醫院。規劃基地面積約4.6公頃，為地上11層、地下3層，總樓地板面積逾10萬平方公尺，鄰近捷運出口，將成為健康治理的中樞引擎，串連全市衛生所與其他醫療院所，形成綿密醫療照護網絡。

市府還說明，選擇自建自營，由政府直接主導決策與營運，能確保政策穩定落地、醫療人力長期留任，並接受議會與市民直接監督，長期提供安全可近的醫療服務，以最高等級的綠建築標準打造亞洲指標性綠色醫院。

張善政強調，市立醫院未來不只是興建一座醫院而是推動桃園從「治病」走向「健康」的城市轉型。市府將持續爭取中央支持，儘速完成核定與後續興建，讓桃園市民享有與人口規模相符的醫療保障，以縮短城鄉差距，全面提升急重症與整體醫療服務品質。