衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日衛福部長邱泰源公開表示，解決少子化問題應該要「鼓勵多辦聯誼」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（13日）表示，身為一位生了4個孩子的媽媽，這樣的發言讓她感到相當錯愕。身為衛福部長，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制問題、制度壓力影響，卻只提出「辦聯誼」，不只是輕忽，更是一種傷害，當行政院內閣絕大多數是男性時，如何期待能真正體會女性在職場與家庭間的掙扎？

王婉諭指出，在以前的社會氛圍中，婚姻似乎是生子的前提，但對許多年輕人來說，反而會問「如果沒有要生小孩，我為什麼要結婚？」當結婚等於生育的邏輯早已被改寫，卻還用「多辦聯誼」來解釋少子化，質疑邱泰源部長是不是搞錯重點了？

王婉諭談及自身經歷，她從6歲起就夢想當媽媽，也曾考慮單身收養或單身懷孕，但現實困難重重，包括冗長的收養程序與社會對單身懷孕的眼光。最終，她走進婚姻，選擇相對傳統的路。然而進入婚姻後並非順其自然，在科技業工作的夫妻面臨高度責任制與長時間加班，甚至提早面對不孕問題。她透露，33歲時被醫生告知身體已老化，這是人生中的晴天霹靂，並形容她們這一代科技業夫妻，在婚後一年內輪流出現在不孕症診所，根本像在開同學會。

王婉諭指出，育兒困難不僅於此，職場打卡上班、責任制下班，加上孩子放學無人接送，讓許多人即使喜歡孩子，也只能選擇妥協。她為了陪伴孩子成長，離開在科技業八、九年的第一份工作，轉到能掌控下班時間的公司，但也接受了無法升遷、無法出差、無法「隨傳隨到」的職涯限制。

她比較歐美與亞洲職場文化，指出歐美企業重視生活與工作平衡，而亞洲普遍長工時、高壓環境，生育率落差也反映這一現象，即使自己生了4個孩子，她也不敢輕易鼓勵別人生，因為其中充滿妥協與犧牲，產後憂鬱比例之高也遠超想像。

王婉諭質疑，身為衛福部長，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制問題、制度壓力與社會價值觀的影響，卻只提出「辦聯誼」，不只是輕忽，更是一種傷害。她並指出，當行政院內閣絕大多數是男性時，如何期待能真正體會女性在職場與家庭間的掙扎？

王婉諭重申，決策位置上應有更多女性聲音，因為她們看見的問題，真的不一樣。當少子化成為國安危機，她真心希望政府先做好一件事，就是讓願意生的人，能夠好好生、安心養。