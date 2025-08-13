　
政治

航空城安置戶貸款頻碰壁　張善政諷：賴政府民調低不是沒有原因

▲桃園市長張善政昨天下午出席大園區基層座談會，針對多名里長提出訴求提出說明。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園航空城安置街廓進入關鍵階段，卻傳出安置戶期盼官股銀行給予貸款優惠利率碰壁，桃園市長張善政今（13）日受訪時重砲抨擊，行政院所屬部會，不管是政務委員協調航空城事情，或是央行協調貸款時，完全沒有體會到民間需求，「我們已經反映過了，他們無動於衷」，「賴政府民調這麼低，不是沒有道理！」

張善政昨（12）日下午出席大園出席本年度基層座談，聆聽基層市民需求。其中有關航空城計畫區安置街廓重建等議題，多名里長提出包括安置住宅交屋延誤、延長合理搬遷期限、土地公廟遷移時程、加速開發獎勵金領取期限、貸款取得困難及高利率負擔等訴求，期盼市府能協助拆遷戶順利完成重建家園。

張善政指出，有關航空城安置街廓興建問題，中央與地方都有責任，市府部分，已有相關應變作為，包括承諾安置戶可在安置住宅交屋後3個月內完成原有建物搬遷，仍可申請15%加速搬遷獎勵金，同時針對缺工缺料等情況彈性調整以個案處理。

至於中央，張善政直接點名央行不食人間煙火，行政院政務委員陳金德更是「鐵板一塊」，多次討論調整開放獎勵金問題都無具體進展，因此希望透過立委涂權吉在立法院直接質詢行政院長卓榮泰。

▲桃園市長張善政今天上午主持市政會議時表示，桃園航空城安置戶期盼官股銀行予貸款優惠利率卻碰壁，「賴政府民調低不是沒有原因！」。（圖／市府新聞處提供）

張善政今天主持市政會議前受訪時，媒體詢問有桃園航空城議題時再度開砲指出，好幾位里長都反映航空城拆遷戶碰到困難，這些困難都跟中央政策有關係，行政院底下部會，不管是政務委員協調航空城的事情，或者是央行在協調貸款，完全沒有體會到民間需求，「我們已經反應過了，他們無動於衷。」

張善政強調，「賴政府的民調這麼低，不是沒有道理」、「如果還不知道動起來，體恤民間需求，賴政府的民調還會繼續往下掉」，航空城是國家重大建設，行政院各部會應體恤民眾需求，好好配合，讓國家有史以來最大的土地開發案，能夠順利走完最後一哩路。

35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣

