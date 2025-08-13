　
社會 社會焦點 保障人權

檢查心臟「頭蹭胸手抓乳」猥褻母女！淫醫彰化執業　衛生局說話了

▲新竹醫師猥褻母女被判刑，改到桃源行醫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲新竹醫師猥褻母女被判刑，改到彰化行醫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

曾在新竹某醫院看診的紀姓小兒科醫師，2年前因藉口「遺傳」要檢查，對一對母女「看診抓乳」依猥褻罪判7月、緩刑2年、交付保護管束，判決後又被踢爆跑到桃園行醫，再度火速離職，但根據衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」，紀姓醫師日前又轉到彰化執業，消息一出引發譁然，彰化縣衛生局除立即說明紀可以繼續執業的原因，並強調已列案追蹤，將會不定期稽查。

這起令人髮指的醫療性騷事件發生在2022年11月19日下午。當時媽媽帶著女童到新竹某醫院看診，沒想到紀姓醫師竟趁機伸出狼爪！他先是假借心臟超音波檢查名義，將探頭放在女童胸部長時間游移，更離譜的是，他還直接用手抓捏觸碰女童胸部、由於正在「診療」過程中，年幼的女童根本無法判斷這是否為正常醫療行為，只能默默忍受。

▲彰化縣衛生局證實紀姓男醫師已列管。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣衛生局證實遭猥褻判緩刑的紀姓男醫師已列管。（圖／ETtoday資料照）

女童檢查完後，紀男竟轉頭對媽媽說「孩子的心臟問題可能是遺傳」，要求媽媽也接受檢查。結果用同樣手法對媽媽猥褻，直到媽媽感覺不對勁出聲制止：「ㄟ醫生！」他才停手。事後媽媽詢問女兒，才驚覺兩人都遭醫師猥褻，一狀告法院，由於醫師與母女達成和解，新竹地方法院2023年11月間判刑7月徒刑、緩刑2年並交付管束。

彰化縣衛生局表示，依據醫師法，紀醫師違法由所在地主管衛生局懲處，經查，該位醫師性別事件發生地為新竹市衛生局，該局已針對該位醫師裁定警告之懲戒，而紀醫師仍具醫師執業資格。並強調，衛生局已列案追蹤其執業狀況，並責成該醫師執業所在之醫療機構負責人應隨時注意，衛生局也將不定期稽查。以確保病人安全。

相關新聞

20萬支票險燒掉　清潔隊翻垃圾山15分鐘尋回

20萬支票險燒掉　清潔隊翻垃圾山15分鐘尋回

彰化縣和美鎮一名張姓民眾昨天（12日）大掃除時，不小心把一張價值20萬元的支票夾在廢紙盒裡，連同其他回收物一起丟進垃圾車，直到今(13日)才驚覺「支票不見了！」他急得滿頭大汗，立刻衝到鎮公所清潔隊求救。沒想到在清潔隊員的協助下，只花了短短15分鐘就從堆積如山的回收物中奇蹟般找回支票，讓張先生感動得差點哭出來。

即／彰化男帶鐮刀逛街　反鎖屋內與警對峙

即／彰化男帶鐮刀逛街　反鎖屋內與警對峙

彰化排水溝1.25米深淤積　村長險遭吞噬

彰化排水溝1.25米深淤積　村長險遭吞噬

朱學恒強吻鍾沛君　民事判賠35萬確定

朱學恒強吻鍾沛君　民事判賠35萬確定

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

彰化兒醫彰化縣衛生局衛福部猥褻

