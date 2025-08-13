青鳥「偷拍監督公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手懲處記過1次

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委王鴻薇指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。然而，8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照後，並搭配嘲諷言論，發布至社群平台Threads。對此，衛福部也迅速對該員進行懲處。

王鴻薇13日在臉書發文表示，雖然感謝公務員的辛勞，也尊重其言論自由，但在上班時間於社群媒體攻擊在野黨，甚至公開拍攝公務電腦上的公文，已經違反行政中立原則及行政院文書處理手冊第69點規定。

Threads上的相關貼文內容，針對王鴻薇點名，語帶諷刺地提及其監督行動，並稱「臺北市民大家早上好〜您一直信賴的中華好兒女-王氏鴻薇，開始秋算台派音樂產業囉，讓大家久等了，提供您各位要的民意國民黨一言堂，讚讚讚」。

衛福部於13日發函回應，經查證後確認，該社群帳號確為食品藥物管理署員工所持有，該員工的行為違反行政院文書處理手冊第69點。衛福部表示，已對該員記過1次，並要求業務主管加強輔導及訓練，同時適時調整其職務。

對此，王鴻薇表示，「這樣的行為，我們絕對不會容忍，更不會因為這樣，就影響我監督的力道。當然我也肯定衛福部的迅速處理，絕不徇私」。