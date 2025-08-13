恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻

記者沈繼昌／桃園報導

中度颱風楊柳雖未為北台帶來明顯雨勢，但外圍環流仍來勢洶洶，今（13）日中午，桃園市新屋區中山路一棟大樓的大片玻璃，疑難耐強風被襲瞬間掉落至路面，差點砸中路過女騎士，驚悚畫面正好被隔鄰新屋警分駐所監視畫面錄下，員警聽聞玻璃砸落地面巨響，趕緊將驚嚇過度女騎士攙扶至一旁空地，所幸意外發生時正好沒有車輛經過，未造成更大傷害，隨即協助路面清理與疏導交通。

楊梅警方指出，今天上午11時57分許，新屋區中山路一處大樓鋁框及玻璃窗疑似難耐楊柳颱風外圍強勁風勢，瞬間掉落至道路上，一名路過女騎士差點被砸中，當場嚇傻在路中。

▲桃園市新屋警分駐所旁大樓今天上午遭強風吹襲，大型玻璃被吹落地面瞬間。（圖／楊梅警方提供）

玻璃落地的巨大聲響，立即引起隔壁新屋分駐所員警注意，警員洪名輝、林玳宇、許瑜芳、王柏凱及實習生陳正欽等人連忙查看，發現碎玻璃及金屬條散落在馬路上，員警立即疏導交通及協助清理掉落物，其中女騎士仍驚魂未定被攙扶至一旁停車場上檢視，所幸僅有輕微擦傷，向員警表示不需就醫。

警方先行將掉落物清理至路旁，再通知區公所清潔隊協助清運，中午12時10分許完成清理，恢復中山路交通順暢。

