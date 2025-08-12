「桃小巴」新增4路線改採9人座　張善政：深入偏遠社區

▲桃園市長張善政今天下午出席大園區「大園區暨新屋區桃小巴通車典禮」，提供沿海偏遠居民使用。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（12）日下午出席「大園區暨新屋區桃小巴通車典禮」時表示，大園與新屋區4條桃小巴路線將正式啟用，車輛同步換上全新外觀，結合桃市府吉祥物ㄚ桃、園哥設計，更顯可愛親民。未來桃小巴路線由現行32條倍增至近70條，深入社區與偏遠地區，提供更便捷接駁服務，成為桃園公車發展重要方向，歡迎市民踴躍搭乘。

▲桃園市長張善政今天下午出席大園區「大園區暨新屋區桃小巴通車典禮」，立委涂權吉、市議員徐其萬等人也陪同。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府去年除推動「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」，同步推出桃小巴服務，桃小巴將改採九人座車輛，駕駛入職門檻較低，僅需取得小客車職業駕駛執照即可上路服務，可有效紓解公車駕駛人力不足問題。這次啟用4條路線中，「5083捷運大園站－潮音」為大園與新屋的首條桃小巴路線，不僅可強化社區接駁，也為市民提供更優質的交通選擇。

▲桃園市長張善政今天出席「大園區暨新屋區桃小巴通車典禮」，預計明天正式上路服務沿海鄉親。（圖／市府新聞處提供）

市府交通局說明，這次調整市區公車路線，將大園區「5083捷運大園站－潮音」、「5084捷運大園站－苗圃橋」、「5085大園－沙崙」及新屋區「5028新屋－下北湖」等4條，每班次小於5人路線轉型為桃小巴，由捷乘客運營運。轉型後維持原路線與站點，且5083路線於平日尖峰時段各增2班，部分班次時刻亦同步調整。另外大園區3條路線合計平、假日提供22班次，新屋區5028路線平、假日提供8班次，並自今明（13）日開始行駛。

交通局強調，桃小巴車輛靈活適應社區狹窄道路，相關公車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網頁（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP查詢路線、班次與動態，以掌握候車時間。