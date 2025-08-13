嫌滷味攤闆娘態度差！男拿鐵鎚猛砸後腦　判決出爐

▲桃園市林姓男子2022年12月間凌晨酒後買滷味，嫌闆娘態度不佳竟持鐵鎚猛敲後腦勺後逃逸，警方調閱監視器畫面查出林騎自行車經過現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2022年12月間凌晨酒後騎自行車外出買宵夜，質疑闆娘態度欠佳，竟持鐵鎚重擊後腦勺後逃逸，闆娘大聲呼救後經路人報警送醫治療後救回一命，桃檢依重傷害罪嫌起訴；桃園地院審理時，被告林男坦承犯行，也願意賠償，但未依約完成，法官審結依重傷害未遂罪，判處有期徒刑3年，本案仍可上訴。

檢警調查，2022年12月19日凌晨，時年59歲的林姓男子騎乘自行車在桃園區中正路上滷味攤買宵夜時，認為闆良態度欠佳，憤而趁其不備之際，持鐵鎚重擊後腦後逃逸；桃園警分局武陵派出所接獲報案後將闆娘送醫急救，及時挽回一命，警方調閱附近監視畫面鎖定林姓男子到案，但做案用鐵鎚則未尋獲，警方偵訊後依殺人未遂罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子涉嫌酒後持鐵鎚攻擊老闆娘後腦勺，警方事後押解林嫌到現場還原作案過程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，林男坦承犯行不諱，辯稱直覺老闆娘態度不佳，才氣憤持附近工地鐵鎚，再折返現場趁其收攤時以鐵鎚敲擊後腦騎車逃逸，事後也覺得很後悔等語；檢方偵結依重傷害罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告林男坦承犯行不諱，檢警提供現場照片、診斷證明與監視器畫面佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌被告僅因細故，竟持鐵鎚朝告訴人頭顱後方部位猛力重擊，對告訴人身心造成痛苦與恐懼，惟念及被告坦承犯行，已與告訴人當庭達成賠償新台幣30萬元調解，但迄今僅履行其中3萬元之損害賠償，法官審結依重傷害未遂罪，判處有期徒刑3年，還可上訴。